Возрождение одних грандов, мини-кризис других. Итоги пятого тура Серии А

Первые победы в сезоне “Ромы”, “Болоньи”, “Фиорентины”

Фото: asroma.com

Пятый тур Серии А стал туром возрождения Топ-команд, начавших сезон слабо. "Милан" спас своего тренера от отставки победой в дерби, "Рома" одержала первую победу в сезоне уже после увольнения своего тренера, еще и разгромную, первые победы в сезоне одержали и "Болонья" с "Фиорентиной". С другой стороны гранды, начало сезона которых казалось успешным, вдруг оказались в мини-кризисе – "Интер", "Ювентус".

Потому неудивительно, что второй тур подряд турнирную таблицу лиги возглавляет негранд – тогда "Удинезе", теперь – "Торино". Сами удинцы отошли недалеко – они третьи. А вообще в Топ-5 лишь два гранда – "Наполи" и "Ювентус".

"Интер" – "Милан"

Ничего не предвещало победу "Милана" в дерби. Он уже был поражен комплексом неполноценности перед "Интером" после шести поражений от него подряд, и антирекордное в истории дерби седьмое казалось неминуемым. Тем более, что начал сезон слабо, с бурлящей атмосферой вокруг, со скандалами с игроками, разговорами о ссорах тренера с руководством клуба. Поражение, скорее всего, отправляло бы Паулу Фонсеку в отставку.

Однако он победил. Еще и вырвал победу на характере на 89-ой минуте. А именно характера "Милану" в дерби в последнее время не хватало. Еще и победил после первого тайма, ч котором начал мощно, забил, но упустил инициативу и пропустил. Первый тайм казался привычным сценарием дерби, ведущим к очередному банальному поражению "россонери". Но на этот раз они сумели изменить сценарий.

Как так вышло? Во-первых, "Милан" впервые за 13 дерби во всех турнирах забил первым. Еще и рано. Во-вторых, отдал мяч, а владение мячом – то, что губило его в последних дерби (в 1:5 год назад он владел 60 процентов времени). Ныне он владел 44. А также забил со стандартного положения, а ведь именно с таких он пропускал кучу голов в последних дерби. Губил его в предыдущих дерби и высокий прессинг. Теперь же он играл осторожнее, компактнее.

Многое решили тактические ходы Фонсеки – он снял центрального полузащитника и выпустил вместо него второго чистого форварда, перейдя на 4-4-2. Это позволило давить и удивить соперника в дебюте, а затем и отказаться от мяча. И это при том, что о владении мячом как о первой задаче постоянно говорил сам Фонсека. В том числе и перед самим дерби. То есть португалец очень продуктивно подумал.

Решил многое и кадровый ход. Лучшего центрального защитника команды в предыдущем сезоне воспитанника клуба Маттиа Габбию в начале этого мариновали на скамейке. На этот раз он вышел с первых минут, отлично отыграл в обороне и забил в атаке.

В целом выходит, что "россонери" извлекли максимум из мощных 15-ти минут дебюта – гол одного из лучших на поле Кристиана Пулишича. Следующие полчаса проиграли в одни ворота (0:7 по ударам), но на самом деле не позволили "нерадзурри" создать много и пропустили лишь однажды. А второй тайм в быстром открытом футболе выиграли в одни ворота (14:5 по ударам), выглядя гораздо энергичнее и качественнее соперника. Впервые в дерби за долгое время.

Где же был все это время "Интер"? Он плыл по течению, играл будто по инерции. Выглядел крайне уставшим. Из-за игры в гостях с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов за четыре дня до дерби ("Милан" играл с "Ливерпулем" за пять дней и дома)? Правду говоря, чемпион выглядел уставшим еще неделю тому в лиге против "Монцы". Да и подвели те, кто не играл с первых минут в Манчестере. Мхитарян потерял мяч, приведя к голу, Лаутаро Мартинес без забитых за клуб с десятого мая.

Фонсека не считает, что изменение в результате в дерби принесла прежде всего тактика, а прежде всего говорит о собранности и мотивации игроков. В любом случае, он очень доволен. "Не помню долгое время команду, которая создала бы столько проблем "Интеру". Вообще-то, "Сити" создал. Но если говорить о стадионе "Джузеппе Меацца", он прав. Ведь "Интер" проиграл здесь в любом турнире впервые в 2024-ом году.

Симоне Индзаги же признал справедливость победы соперника, говорил о неправильном отношении его команды к игре, о несобранности, признал, что она просто не играла как команда. Говоря также о "пустом бензобаке", причем скорее ментально, эмоционально, чем физически. Вот только неясно, опустел ли он из-за "Сити"? Или из-за самоуверенности и высокомерия после шести побед в дерби подряд?

"Ювентус" – "Наполи"

Второй центральный матч в туре изначально ожидался менее ярким, чем первый. Антонио Конте не гнушается "выездной моделью", то есть игрой от глухой обороны. А в гостях у "Ювентуса", к которому приехал играть при заполненных трибунах впервые после ухода в 2014-ом году, тем более не хотел проигрывать. Сам же "Юве" пришел к матчу после двух 0:0 в лиге подряд и после матча Лиги Чемпионов, то есть не в лучших физических и забивных кондициях.

И все же мы ожидали большего, чем 17 ударов по воротам и два – в створ. Большего, чем третий 0:0 "Ювентуса" в лиге подряд, чего не было с 1992-го года. Причем все три были заслуженными. Туринцы оформили уже шестой матч лиги подряд без пропущенных, и это похвально, но от них ожидали большего в атаке.

Мы ожидали большего, чем всего два интересных события в матче, да еще и непосредственно с игрой не связанных. Конте ошеломил всех уходом от игры с тремя центральными защитниками к 4-3-3 с дополнительным опорником Скоттом МакТоминеем (и он был одним из лучших на поле), Мотта ошеломил заменой в перерыве форварда Влаховича на правого вингера, а в оригинале – правого защитника Веа. Вот и все.

Выходит, что яркая игра Тьяго Мотты испарилась уже после двух туров, сменившись возвращением уныния второй каденции Массимилиано Аллегри. И ведь "Юве" в этом матче еще и владел мячом 65 процентов времени. Испарился и "Наполи", лидер лиги после четырех туров по ударам по воротам, забивший в предыдущих трех турах девять мячей и победивший трижды. Не случайно Конте по ходу матча заменил всю свою линию атаки.

Конте объяснил, что выпустил дополнительного опорника, не желая отдавать "Ювентусу" инициативу в центре поля, ожидаемо остался очень доволен обороной, но признал, что в работе с мячом и в атаке нужно многое улучшать. Мотта также признал проблемы в атаке, но считает, что его команда на правильном пути, прижимала соперника к воротам и потому доволен игрой.

"Аталанта"

В "Аталанте" уже несколько больше, чем мини-кризис. Три поражения в пяти первых турах лиги – слишком много. Причем последнее – дома, от новичка лиги, набравшего два очка в первых четырех турах. Еще и в манере, которую можно назвать позорной. Лишь в первые 18 минут "Богиня" была на поле, давила, создала два момента и гол. А затем – просто испарилась и позволяла сопернику делать, что хочет. Карнезекки спас хозяев от разгромного поражения.

И оправдаться здесь нечем. Ливень отложил матч на сутки, то есть после матча Лиги Чемпионов против "Арсенала" удалось отдохнуть пять дней. Три последних матча во всех турнирах "Аталанта" играла дома, так что об усталости от перелетов и речи нет. В стартовом составе вышли восемь лучших игроков из 11-ти, лишь без Хиена, Руджери и Лукмана.

Джан Пьеро Гасперини говорил об опустошенности в плане энергии, при этом не пытаясь оправдать ее. Говорил о проблемах в центре поля, где играли все лучшие. "Мы выходим из этого матча очень плохо". А еще перед матчем он заявлял, что новый сезон "Аталанты" начнется в сентябре после матчей сборных. Он начался 3:2 над "Фиорентиной" и хорошей игрой против "Арсенала", но быстро закончился. Придется опять начинать по-новому.

"Рома", "Фиорентина", "Болонья", "Лацио"

"Рома" пребывала в еще худшем положении, чем "Милан". Тренера уже уволили. Причем местного любимца Даниэле Де Росси. Что вызвало бурю негодования ультрас, баннеры и даже угрозы в адрес игроков и Генерального директора Лины Сулуку. Последняя вначале попросила полицейский эскорт, а затем вообще подала в отставку. На матче против "Удинезе" "Стадио Олимпико" освистывал свою команду в начале, в середине, да и после финального свистка не праздновал.

И вот в такой ситуации Иван Юрич начал свою каденцию с разгромной победы над лидером лиги. Его новая команда давила на "Удинезе" с первых секунд и не отпускала. При этом играла очень компактно, что позволяло центрфорварду Артему Довбику чувствовать связь с партнерами. Он в итоге забил, поучаствовал в двух других голах и еще и очень тяжело работал в глубине поля. Часто даже он не был в первой линии прессинга, настолько активно двигались полузащитники.

Юрич заявил, что его футбольная философия схожа с Де Росси и Даниэле оставил ему команду в хорошем состоянии. В принципе, и в последнем матче Де Росси, против "Дженоа", "Рома" начала очень хорошо. Разница в том, что забила лишь однажды в первые 50 минут, а затем развалилась. Здесь она забила второй на 49-ой, да и далее держала руку на пульсе.

"Фиорентина" также начала сезон без побед. Во всех турнирах. Там, правда не собирались сразу же выгонять Раффаэле Палладино, но еще один матч без победы мог приблизить к такому. И ведь было близко. Первый тайм по игре она проиграла, свой супермомент в контратаке не реализовала, во втором, более открытом, также должна была скорее пропустить. А забила дважды с пенальти, причем второй – в добавленное время.

И все же любая победа – три очка. Тем более, что это первая в сезоне. И тем более, что наконец явился игрок, который должен стать лидером команды. После позднего трансфера, повреждения и суда Альберт Гудмундссон вышел с началом второго тайма, сразу же заработал пенальти и реализовал его, реализовал и второй пенальти.

А "Лацио"? Он остается симпатичной командой, играющей в быстрый футбол, много создающей, много забивающей. Но и много пропускающей, нестабильной, несбалансированной. Забил девять в пяти матчах, пропустил восемь. Не способен победить в гостях – одна гостевая победа в последних семи матчах. Во Флоренции он привез два пенальти, когда его игроки наступали на ноги соперникам.

Палладино заявлял после матча, что очень рад, и прежде всего характеру, камбеку команды. Признал, что в первом тайме его команда боялась играть, но во втором осмелела. А Гудмундссона назвал "чемпионом". Наставник же "Лацио" Марко Барони критиковал арбитров за пенальти, а в игровом плане предпочел видеть позитив, хваля игру своей команды в атаке.

"Болонья" также начала сезон без побед во всех турнирах, также не собиралась увольнять своего тренера, но явно нервничала. Также выиграла свой матч в концовке – на 80-ой минуте. Но и для нее также главное начать, запустить машину, о чем и говорил Винченцо Итальяно. Он заявлял, что игра против "Шахтера" должна принести команде уверенность в себе, поскольку была положительной. По крайней мере, победу она принесла.

Это было привычное выступление Итальяно – доминирование (58 процентов владения мячом, 15:6 по ударам по воротам 8:3 – в створ), но ужасная реализация. Да и не сказать, чтобы вратарь "Монцы" Турати совершал какие-то бешеные сейвы. Скорее ему били либо слабо и в центр, либо в ближний угол. И все же однажды пробили головой мощно в дальний угол, однажды ногой еще мощнее с 22-ух метров – и он пропустил дважды.

Итальяно праздновал объятиями с президентом, прессе говорил о возможном поворотном моменте, инъекции уверенности в себе, добавляющей энергии и силы. Он отмечал, что игра не была яркой, но солидной, сосредоточнной, осторожной и качественной.

Другие

"Удинезе" развалился и потерял первое место в лиге. Его наставник Коста Руньяич упирал прежде всего на поражения в единоборствах ("ключ к победе всегда в них"), а также на постоянные потери мяча и неумение зацепиться за него. Отметил и более атакующий состав. Хотя не признал четко, что ошибся в этом. Зачем после такого успешного начала сезона на таком опасном выезде менять в стартовом составе опорника на игрока атаки?

Свято место, впрочем, пусто не осталось. "Торино" теперь первый. После вымученных 1:0 над "Венецией" и 0:0 с "Лечче" казалось, что его новый атакующий флер испарился. Но в Вероне удалось вернуться. 70 процентов владения мячом, 16:8 по ударам по воротам, три гола. Причем все забили форварды – Сапата, Санабрия, Адамс. Правда, "Верона" с 20-ой минуты играла в численном меньшинстве.

Паоло Ваноли и не отрицал, что его "Торо" испытывал проблемы в игре, даже против десятерых оппонентов, что нужно еще многое улучшать. Особенно – в обороне. Но в целом "быки" идут очень хорошо.

"Эмполи" также среди лидеров. Он проиграл в Кальяри по ударам по воротам со счетом 9:21, по владению мячом – 39:61, но матч выиграл. Реализовав свой выход один-на-один и не позволив сопернику реализовать такой, а второй гол забив на добивании. Он идет без поражений.

"Парма" немного сбалансировала драму. После потери победы вплоть до поражения в добавленное время против "Наполи" и потери 2:0 с итоговым поражением от "Удинезе" она сама ушла с 0:2 после 90-ой минуты.

Следует отметить "Венецию", после одного очка в четырех матчах одержавшую первую победу. И "Комо", который добыл такую после двух очков в четырех матчах. Причем последний впечатляюще переиграл в гостях саму "Аталанту". Как сказал его наставник Сеск Фабрегас, одну из лучших команд Европы. Поясняя, что побил гранда с помощью дриблинга, вертикальной игры и главное – боевитости своих игроков.

Лучший игрок тура – Артем Довбик ("Рома"). Гол и важное участие в двух других

Прорыв тура – "Милан". Прервал ужасную серию в дерби

Разочарование тура – "Ювентус". Мотта превратился в Аллегри

Лучший вратарь тура – Давид Де Хеа ("Фиорентина"). Несколько хороших сейвов

Лучший тренер тура – Сеск Фабрегас ("Комо"). Переиграл "Аталанту" в гостях в одни ворота

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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