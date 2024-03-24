Украина — Исландия: где смотреть онлайн матч

Сборная Украины сыграет в финале плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 против национальной команды Исландии.

Матч состоится во вторник, 26 марта на Городском стадионе во Вроцлаве , Польша. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть матч онлайн в Украине можно на медиасервисе&MEMOGO на канале «Футбол Первый», в разделе «Спорт» и на специальном поп-ап канале, что появится на сервисе в день происшествия. Просмотр будет доступен по подпискам «Максимальная», «Спорт» или «Оптимальная». кабельных сетях и IPTV (кроме OTT*).

Комментировать матч Вадим Шевякин и Роберто Моралес.

Радио Луч будет вести аудиотрансляцию.

Подробнее об игре читайте в нашем анонсе.

Победитель матча получит путевку на Евро, которое летом (14 июня — 14 июля) примет Германия.

champion.com.ua