Украинец против манкунианцев. Борнмут – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2024

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Забарный встретится против команды, которая летом вполне может претендовать на него
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 33-й тур
13 апреля, 19:30. "Виталити Стедиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Тони Харрингтон
Прямая трансляция: Setanta Sports App
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Содержание
На субботний слот матчей АПЛ украинский телевещатель чемпионата Setanta решила дать по своим каналам только один поединок: "Ньюкасл Юнайтед" — "Тоттенхэм". Остальные встречи этого дня – исключительно за подпиской на платформу Setanta. В том числе и встреча команды украинского центрбека Ильи Забарного против "Манчестер Юнайтед", которому такой защитник ну очень бы пригодился.
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Новости Борнмута
Украинец в прошлом матче сыграл не лучшим образом. Хоть и Забарный был признан игроком марта в клубе, но поединок с “Лутоном” он провалил. В том числе один и из голов, который забили "шляпники", был из-под украинца. Однако никто не идеален, и ошибки случаются даже у лучших. А тем более что Забарный в текущем сезоне неоднократно доказывал свой высокий класс.
Сейчас “вишенки” комфортно находятся внутри турнирной таблицы. И к “зоне” вылета 16 очков, и к еврокубках – восемь. В общем, ничего никуда не их не давит. Однако можно бороться за более высокие места. К примеру, расстояние от девятого "Челси" – три очка. А по дороге к "пенсионерам" также находятся "Вулверхэмптон" и "Брайтон". Учитывая четыре победы в последних шести матчах, все возможно.
Кадры хозяев
Три футболиста точно не сыграют за "Борнмут" сегодня. Синистерра, Тавернье и Фредерикс – в лазарете. Также там находятся Адамс Мефам и Семенио.
Новости Манчестер Юнайтед
Пусть и в прошлом матче МЮ не выиграл, однако вторую подряд ничью в чемпионате против Ливерпуля можно считать хорошим результатом. Тем более, когда первый тайм команда тен Хага полностью провалила. А уже по итогам второго могла и выигрывать, если бы не фол Ван-Биссаки и гол с пенальти от Салаха. Третий раз за сезон команды играют вничью в основное время.
Правда, в трех последних встречах "манкунианцы" не побеждают. В общей сложности за эти поединки они позволили пробить в сторону ворот Онана 87 раз. Поразительный показатель. Такие результаты вырвали команду из практической борьбы за зону Лиги чемпионов. Да, теоретически еще МЮ может заскочить в вагон из первых четырех команд АПЛ, но за финальные восемь туров нужно отыграть 11 очков отрыва. Для этого должны быть хотя бы предпосылки, а не два очка за три матча.
Кадры гостей
Лазарет МЮ снова увеличивается. Предыдущий матч пропустили Варан, Мактоминей, Шоу, Линделоф, Маласия, Мартинес и Марсьяль. Не сыграют они и сегодня. Также под вопросом участие Эванса и Рашфорда.
Последние пять матчей Борнмута и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Последние пять личных встреч между командами
09.12.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)
20.05.23. Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
03.01.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)
04.07.20. Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (АПЛ)
02.11.19. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ
1
Арсенал 31 22 5 4 75 — 24 71 2
Ливерпуль 31 21 8 2 72 — 30 71 3
Манчестер Сити 31 21 7 3 71 — 31 70 4
Тоттенхэм 31 18 6 7 65 — 45 60 5
Астон Вилла 32 18 6 8 66 — 49 60 6
Манчестер Юнайтед 31 15 4 12 45 — 46 49 7
Вест Хэм Юнайтед 32 13 9 10 52 — 56 48 8
Ньюкасл 31 14 5 12 65 — 52 47 9
Челси 30 12 8 10 55 — 52 44 10
Брайтон 31 11 10 10 51 — 49 43 11
Вулверхэмптон 31 12 6 13 44 — 49 42 12
Борнмут 31 11 8 12 45 — 55 41 13
Фулхэм 32 11 6 15 47 — 51 39 14
Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 — 54 30 15
Эвертон* 31 9 8 14 32 — 42 29 16
Брентфорд 32 7 8 17 45 — 58 29 17
Ноттингем Форест* 32 7 8 17 40 — 56 25 18
Лутон Таун 32 6 7 19 45 — 65 25 19
Бернли 32 4 7 21 32 — 67 19 20
Шеффилд Юнайтед 31 3 7 21 30 — 82 16
*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Манчестер Юнайтед
2.47 4.00 2.72 Узнать больше
Прогноз матча Борнмут – Манчестер Юнайтед от UA-Football
В первом круге "вишенки" разгромили "манкунианцев" на "Олд Траффорд". Это был настоящий шок. Хотят ли отомстить подопечные тен Хага? Если бы эта эмоция управляла ими, то они бы всех в ответ должны были обыгрывать. Однако пока это не работает. Прогноз: Ничья.