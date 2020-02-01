Матчи регулярного чемпионата 1 февраря 2020 года (онлайн)

Илья Ковальчук

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Расписание матчей 1 февраля (время московское):

“Баффало Сэйбрз” – “Коламбус Блю Джекетс” (21:00)

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Ванкувер Кэнакс” (21:00

“Монреаль Канадиенс” – “Флорида Пэнтерз” (22:00)

“Виннипег Джетс” – “Сент-Луис Блюз” (3:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Оттава Сенаторз” (3:00)

“Детройт Ред Уингз” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (3:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Даллас Старз” (3:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Колорадо Эвеланш” (3:00)

“Аризона Койотиз” – “Чикаго Блэкхокс” (4:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Вегас Голден Найтс” (4:00)

“Миннесота Уайлд” – “Бостон Брюинз” (4:00)

“Калгари Флэймз” – “Эдмонтон Ойлерз” (6:00) “Лос-Анджелес Кингз” – “Анахайм Дакс” (6:30)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (6:30)

“Детройт” – “Рейнджерс”: у “Нью-Йорка” нет права на ошибку

Соперники проведут вторую встречу за два дня. Накануне в Нью-Йорке “Рейнджерс” победили со счётом 4:2 за счет трех очков Мики Зибанежада, двух очков Артемия Панарина и надёжной игры Игоря Шестеркина. В субботу в воротах “Рейнджерс” появится Хенрик Лундквист. “Нью-Йорк” на девять очков отстает от зоны плей-офф, хотя имеет два матча в запасе по сравнению с конкурентами. Если команда Дэвида Куинна всерьез намерена побороться за попадание в восьмёрку Востока, то права на ошибку у неё больше нет. Особенно в играх с “Детройтом”, при всём уважении к “Ред Уингз”, с 28 очками в 52 матчах занимающим последнее место в лиге.

“Детройт” проиграл семь матчей подряд с общим счётом 12:33. Вратарь Джимми Ховард потерпел 17-й поражений подряд (0-15-2), в 15 из них пропуская не менее трёх шайб. С тех пор, как в НХЛ были введены серии буллитов (2005-06), дольше серия поражений была только у Кори Шнайдера из “Нью-Джерси”, который не мог выиграть на протяжении 21 встречи с 29 декабря 2017-го по 14 февраля 2019 года. Вероятно, в субботу в воротах сыграет Келвин Пикард.

“Сан-Хосе” – “Тампа-Бэй”: “Шаркс” лишились Гертла

“Сан-Хосе” может официально начинать перестройку после травмы Томаша Гертла, выбывшего до конца сезона. “Шаркс”, ранее также потерявшие капитана Логана Кутюра, едва ли теперь смогут выдать сильную концовку.

“Очень обидно, – сказал тренер “Шаркс” Боб Бьюгнер. – У него и раньше были травмы. Но он всегда возвращался в состав. Вернется он и на этот раз. Все крайне неудачно получилось. Возвращаешься с “Матча звезд”, в котором забросил пять шайб, отлично начинаешь игру против “Ванкувера”… Я считаю, что он был одним из лучших на льду. Да и ситуация, в которой он получил травму, была безобидная. Просто не повезло”.

Гертл набрал 36 (16+20) очков и впервые получил приглашение на “Матч звезд”, где заменил Кутюра. Гертлу уже делали операцию по восстановлению связок правого колена в дебютном для него сезоне 2013-14 годов. Во второй игре финала Кубка Стэнли против “Питтсбурга” он повторно повредил его и выбыл до окончания серии. В чемпионате 2016-17 годов он опять потянул связки в том же колене и снова лег на операцию.

“Он все это уже проходил. Так что ему сейчас очень непросто, потому что он знает, как тяжело восстанавливаться после этого, – сказал нападающий “Сан-Хосе” Джо Торнтон. – Я сказал ему, что он еще молод (26 лет). Так что у него все быстро заживет. Я сам проходил через это дважды. Будем надеяться, что он восстановится к тренировочному лагерю в сентябре. Мы его очень любим, и он знает, что он не один, а это очень важно. Ребята о нем позаботятся”.

На этом грустном фоне в “Сан-Хосе” прибудет набравшая отличный ход “Тампа”, накануне переигравшая “Анахайм” за счёт 2 (1+1) очков Никиты Кучерова и 23 сэйвов Андрея Василевского, одержавшего 150-ю победу в НХЛ. В субботу место в воротах “Лайтнинг”, видимо, займёт Кертис Макелинни. В последних 17 матчах “Тампа” одержала 14 побед.

“Баффало” – “Коламбус”: пошел ли отдых на пользу “Блю Джекетс”?

“Коламбус” постарается продлить серию удачных матчей и укрепить позиции в борьбе за плей-офф. С 16 декабря “Блю Джекетс” одержали 15 побед в 19 встречах и имеют самую длительную вместе с “Флоридой” действующую победную серию из шести встреч. В субботу и воскресенье команде Джона Тортореллы придётся встретиться с прямыми конкурентами “Баффало” и “Монреалем”. Мундиры продолжают добиваться успеха несмотря на многочисленные травмы. Хорошая новость в том, что в строй вернулся Оливер Бьоркстранд, в последних двух матчах забивший четыре гола.

“Баффало” попробует прервать серию из трёх поражений. “Сэйбрз”, ударно начавшие чемпионат, отстают от зоны плей-офф уже на 10 очков и для сохранения надежд на попадание в восьмёрку им требуется хорошая серия прямо здесь и сейчас. И для этого есть все шансы – ближайшие семь из восьми матчей “Баффало” проведёт дома.

“Айлендерс” – “Ванкувер”: “Кэнакс” продолжают турне

“Айлендерс” проведут первый матч после перерыва, который команде Барри Тротца был необходим. У “Нью-Йорка” было крайне сложное расписание в январе, следствием чего стали три поражения в четырёх последних матчах. “Айлендерс”, прочно сидевшие на второй позиции Столичного дивизиона, уже опустились на третью, и отчётливо чувствуют дыхание конкурентов, отстающих на два-три очка. С 12 октября по 23 ноября “Айлендерс” не проигрывали в основное время в 17 матчах подряд (15-0-2), но с тех пор сыграли 13-12-3.

“Ванкувер” на всех парах стремится выйти в плей-офф впервые за пять лет. “Кэнакс” одержали четыре победы подряд и занимают первое место в Тихоокеанском дивизионе. Сейчас команда Трэвиса Грина проходит непростой отрезок из пяти подряд выездных матчей. В Нью-Йорке состоится вторая остановка после того, как в среду со счётом 5:2 был обыгран “Сан-Хосе”. А далее “Ванкуверу” предстоит сыграть в Роли, Бостоне и Миннесоте. Этот отрезок во многом и определит, насколько притязания “Ванкувера” имеют под собой почву.

“Монреаль” – “Флорида”: победная серия “Пантерз”

“Флорида” выиграла шесть матчей подряд, в том числе четыре в гостях, и в субботу будет стремиться продолжить серию в Монреале. Последних успехов “Пэнтерз” добиваются в основном благодаря результативности – с 3,67 гола за матч они занимают первое место в НХЛ. Лучшими бомбардирами команды являются Джонатан Юбердо (65) и Александр Барков (54), однако упоминания заслуживают и Майк Хоффман, на счету которого 10-матчевая результативная серия, и Евгений Дадонов, с 23 голами являющийся лучшим снайпером “Пантер”.

В обороне “Флориде” есть в чем прибавить, однако вратарь Сергей Бобровский, для которого сезон больше похож на американские горки, имеет на счету четыре победы подряд и восемь побед в последних 11 матчах.

“Флорида” очень хочет повторить чемпионский путь “Сент-Луиса”, и игроки даже выбрали свою новую победную песню – диско-хит 1983 года группы Indeep “Last Night a DJ Saved My Life”. Её услышал нападающий Фрэнк Ватрано в одном из ресторанов во время поездки в Нью-Йорк. В прошлом году “Блюз” дошли до чемпионства под песню “Gloria”.

“Монреаль” не теряет надежд на плей-офф. Пять побед в семи матчах позволили “Канадиенс” подобраться к зоне “уайлд-кард” на расстояние восьми очков. “Монреаль” будет надеяться на Кэри Прайса, который традиционно удачно играет против “Флориды”: 12-7-3 при 2,01 в среднем пропущенных гола и 93,3% сэйвов. Неплохо выглядит и Илья Ковальчук, в 10 матчах за “Монреаль” забивший пять голов.

“Виннипег” – “Сент-Луис”: фавориты барахлят

“Виннипег” проиграл пять матчей подряд и опустился на шестое место Центрального дивизиона. С 15 декабря “Джетс” сыграли 5-12-2 и отстают от зоны плей-офф на четыре очка. Противостоять “Виннипегу” будет чемпион, который, однако, тоже барахлит. “Блюз” в последних семи гостевых матчах потерпели шесть поражений, в том числе накануне против “Эдмонтона”. “Джетс” также играли в пятницу, со счётом 1:2 проиграв “Бостону”.

“Виннипег” играет со скрипом, и делу не помогают травмы. К выбывшим нападающим Адаму Лаури и Брайану Литтлу добавился Маттье Перро, получивший травму верхней части тела в матче с “Бостоном”.

Для соперников встреча станет третьей в сезоне. В конце декабря “Блюз” одержали две победы: 5:4 в овертайме и 4:1.

Ветеран “Блюз” Александр Стин проведёт 1000-й матч в НХЛ в Виннипеге, где он вырос, наблюдая за тем, как его отец Томас Стин играет за “Джетс”.

“Торонто” – “Оттава”: “Лифс” жаждут продлить серию

После перерыва “Торонто” одержал две очень непростые гостевые победы над “Нэшвиллом” и “Далласом” и вошёл в зону плей-офф. С “Мэйпл Лифс” происходит странная штука – они вроде бы играют отлично, но далеко не всегда это приводит к набранным очкам. Последние две встречи вселили в поклонников канадской команды надежду, а матч с “Оттавой” – отличная возможность эту надежду ещё больше укрепить. На счёту “Торонто” 61 очко – столько же у “Каролины” и “Филадельфии”, которые на данный момент в зону плей-офф не попадают.

“Оттава” занимает последнее место в Атлантическом дивизионе, отставая от “Торонто” на 16 очков. В пятницу “Сенаторз” пали жертвой “Вашингтона” и Александра Овечкина, зато во вторник неожиданно в гостях переиграли “Баффало” (5:2). От “Оттавы” сейчас можно ждать чего угодно, но где ей точно придётся непросто – так это при обороне своих ворот. “Сенаторз” занимают 28-е место в лиге по пропущенным голам (3,30 за матч) и справиться с топовой атакой “Торонто” гостям будет крайне непросто.

“Нью-Джерси” – “Даллас”: “Старз” играют с огнем

“Даллас” продолжает играть с огнём. На перерыв “Старз” ушли после поражений от “Баффало” (1:4) и “Миннесоты” (0:7), после отдыха эффектно переиграли “Тампу”, однако потом вновь потерпели неудачу, уступив “Торонто”. Причём тренер команды Эрик Боунесс был крайне недоволен действиями своего коллектива. В матче с “Нью-Джерси” у “Далласа”, занимающего третье место Центрального дивизиона, будет шанс вернуться на победные рельсы. “Старз” снова нужны голы Александра Радулова, который оформил дубль в матче с “Торонто”, но до этого не набирал очков в пяти играх подряд.

“Нью-Джерси” занимает предпоследнее место Восточной конференции и на попадание в плей-офф уже объективно не претендует. В последних 10 матчах “Девилз” сыграли 3-5-2 и со 182 пропущенными голами занимают предпоследнее место в НХЛ. Проблемы у своих ворот были в очередной раз выявлены в четверг, когда в первом матче после перерыва “Нью-Джерси” со счётом 5:6 в серии буллитов уступил “Нэшвиллу”. При этом, несмотря на все неудачи, “Девилз” постараются продлить серию матчей без поражений в основное время против “Далласа” на домашней площадке. Сейчас она составляет 13 матчей (10-0-3).

“Филадельфия” – “Колорадо”: сильные хозяева против сильных гостей

“Филадельфия” является одной из самых успешных команд по игре дома (17-4-4). В субботу “Флайерз” постараются выиграть в третий раз за четыре матча, но делать это придётся без ведущего вратаря Картера Харта, который пропустит ещё как минимум одну неделю. Ожидается, что в воротах во второй раз в сезоне сыграет Алекс Лайон. 16 января он сделал 36 сэйвов в матче с “Монреалем” (1:4).

Две команды сражаются за плей-офф, поэтому каждое очко для них с нынешнего момента – на вес золота. В состав “Флайерз” в скором времени должен вернуться защитник Шейн Гостисбир, в середине января перенёсший артроскопическую операцию на колене. Он уже тренируется, хотя в субботу сыграет вряд ли. Также выздоровел нападающий Михаэль Раффл, уже успевший сыграть в пятницу против “Питтсбурга” (3:4 ОТ).

“Колорадо” сыграет в первые с 20 января, когда им был обыгран “Детройт”. “Эвеланш” успешно выступают в гостях (14-8-2) и имеют действующую победную серию из трёх матчей.

“Аризона” – “Чикаго”: погоня “Блэкхокс”

“Чикаго” выиграл пять из шести последних матчей и на расстояние вытянутой руки приблизился к зоне плей-офф. После 11 дней перерыва “Блэкхокс” намерены продолжить преследование конкурентов. И “Аризона” в этом смысле на сегодняшний день – главный соперник, потому что занимает место второй wild card Западной конференции.

“Аризона” же движется в противоположном направлении. “Койотиз” потерпели четыре подряд поражения, а в последних восьми матчах сыграли 1-5-2. После перерыва команда Рика Токкета потерпела два поражения, в том числе в четверг упустив на последних минутах победу над “Лос-Анджелесом”. В пятницу южане не тренировались, устроив командую встречу. В субботу Аризоне может не помочь капитан Оливер Экман-Ларссон. Защитник получил травму колена и не смог закончить игру в четверг.

Хорошая для них новость в том, что близок к возвращению в состав вратарь Дарси Кюмпер, из-за повреждения нижней части тела не игравший с 19 декабря. Но в субботу на последнем рубеже сыграет Антти Раанта.

“Нэшвилл” – “Вегас “: “Хищники” чувствуют запах крови

После перерыва “Нэшвилл” одержал две яркие волевые победы над “Вашингтоном” (5:4 Б) и “Нью-Джерси” (6:5 Б), благодаря чему на расстояние трёх очков приблизился к зоне плей-офф. При этом “Предаторз” имеют несколько матчей в запасе перед расположившимися впереди конкурентами.

“Вегас” сыграет второй матч за два дня. В пятницу “Голден Найтс” в концовке добыли победу над “Каролиной” (4:3) и поднялись на третье место Тихоокеанского дивизиона. Ожидается, что в ворота “Рыцарей” вернётся Марк-Андре Флери, отбывший одноматчевую дисквалификацию за пропуск “Матча звёзд”.

“Миннесота” – “Бостон”: “Уайлд” готовы к рывку

“Бостон” проведёт второй матч за два дня. В пятницу “Брюинз” со счётом 2:1 переиграли “Виннипег” за счёт действий спецбригад. “Брюинз” реализовали два шанса в большинстве из четырёх и не позволили сопернику реализовать ни одного из шести шансов в численном преимуществе. Команда Брюса Кэссиди одержала шесть побед в последних девяти матчах и уверенно лидирует в Атлантическом дивизионе.

В воротах “Мишек” должен сыграть Ярослав Халак, который в 13 матчах в карьере против “Миннесоты” сыграл 4-3-4. Давид Пастрняк, долгое время единолично лидировавший в споре снайперов, теперь с 37 голами делит первое место с Александром Овечкиным.

“Миннесота” играет ни шатко, ни валко, но на перерыв “Уайлд” ушли с большими надеждами. Они победили в трёх матчах из четырёх, в том числе раз разгромив “Даллас” (7:0), и сейчас на шесть очков отстают от зоны плей-офф. Однако расписание говорит в пользу команды Брюса Будро – семь из ближайших восьми матчей “Миннесота” проведёт дома.

“Все зависит от нас, – сказал нападающий “Уайлд” Зак Паризе. – У нас есть в запасе несколько матчей перед конкурентами. Нам нужно в них победить и постараться особо не смотреть в таблицу. Надо волноваться только о себе”.

“Калгари” – “Эдмонтон”: матч, который нельзя пропустить

Нас ждет вторая “Битва за Альберту” за неделю. Что может быть прекраснее? В среду “Калгари” в гостях взял верх в серии буллитов со счётом 4:3. Встреча была эмоциональной и едва ли что-то изменится в субботу. Соперничество двух непримиримых противников из одной провинции в настоящий момент находится в самом разгаре.

Да, “Калгари” выиграл первые три матча в этом сезоне: также 27 декабря в Эдмонтоне (5:1) и 11 января в Калгари (4:3), но соперники все равно дышат друг другу в спину в таблице Тихоокеанского дивизиона. У обеих команд по 60 очков, а “Ойлерз” провели на одну встречу меньше.

“Эдмонтону” придётся сложнее. В пятницу “Ойлерз” играли с “Сент-Луисом” и потратили немало сил на победу со счётом 4:2. В лидеры спора бомбардиров чемпионата вырвался Леон Драйзайтль, забивший два гола “Блюз” и продливший результативную серию до 10 матчей. На счету Драйзайтля 79 (29+50) очков, у его партнера Коннора Макдэвида – 77 (27+50).

“Каждая игра сейчас имеет огромное значение, – сказал Драйзайтль. – Ситуация в турнирной таблице очень плотная. Нам нужно продолжать бороться, работать и набирать очки”.

В пятницу “Ойлерз” сыграли без Джеймса Нила, который получил травму ноги. Вероятно, не сыграет он и в субботу.

“Лос-Анджелес” – “Анахайм”: Даути должен вернуться

Ожидается, что в состав “Лос-Анджелеса” вернётся защитник Дрю Даути, пропустивший два подряд матча из-за неназванной травмы. До этого Даути провёл 460 матчей в НХЛ подряд, не пропуская игр с начала сезона 2014-15. Без него “Кингз” в среду проиграли “Тампе” (2:4), а затем одержали яркую и волевую победу над “Аризоной” благодаря хет-трику Алекса Аяфалло.

“Лос-Анджелес” занимает последнее место Западной конференции, “Анахайм” – предпоследнее. Поэтому калифорнийское дерби будет иметь разве что психологическое значение. “Анахайм” в пятницу принимал “Тампу”, уступил со счётом 3:4 и не смог одержать вторую подряд победу в основное время впервые с 16-18 октября. Ожидается, что в воротах “Дакс” появится Райан Миллер, за последние шесть недель выходивший в старте два раза.

“Лос-Анджелес” постарается одержать вторую победу подряд впервые с 15-17 декабря.

“Я считаю, что мы развиваемся и идём в правильном направлении”, – сказал тренер “Кингз” Тодд Маклеллан.