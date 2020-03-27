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Кросби поддерживает форму простыми упражнениями

Николай ПисаревНет комментариев
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Сидни Кросби

Сидни Кросби сказал, что использует приемы старой школы при поддержании спортивной формы во время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса. Он делает отжимания и проводит изнурительные тренировки на велотренажере.

Нападающий “Пингвинз”, пережидающий карантин в своем доме в пригороде Питтсбурга, не организовывает для себя причудливые гимнастические упражнения в отличие от некоторых игроков НХЛ, которые делятся соответствующими видео в своих социальных сетях. Также Кросби не оттачивает бросок, швыряя шайбы в сушильную машину, как он это годами делал в доме своего детства в Коул-Харборе в Новой Шотландии.

“Ничего креативного”, – с ухмылкой сказал капитан “Питтсбурга” в четверг по время видеоконференции.

Как и другие хоккеисты, Кросби ищет способы поддержания формы в ожидании возобновления сезона. Чемпионат НХЛ был поставлен на паузу 12 марта из-за распространения коронавируса. Через четыре дня игрокам было предписано отправиться домой в самоизоляцию. Этим Кросби и занимается в Питтсбурге.

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“Возможностей для тренировок не очень много, – сказал он. – Я стараюсь по-максимуму использовать то, что у меня есть. Надо пытаться быть профессионалом и в текущей ситуации наилучшим образом поддерживать форму. С катанием на льду ничто не сравнится… Но надо делать то, что можешь”.

Кросби сообщил, что впервые почувствовал влияние коронавируса 12 марта, когда “Пингвинз” готовились к игре с “Коламбус Блю Джекетс”. Тогда было объявлено, что матч на Nationwide Arena пройдет без зрителей.

“Тот наш матч в Коламбусе должен был пройти без зрителей, – сказал Кросби. – Так что мы сразу поняли, что дело довольно серьезное и к этому надо относиться соответствующим образом. А позже в тот же день матч был отменен. Я стараюсь оставаться в курсе событий и помогать так, как могу. Все принимают ситуацию всерьез и не просто так. Нам всем нужно выполнять свою работу”.

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Кросби сказал, что в вопросах информирования он полагается на защитника “Пингвинз” Криса Летанга.

“Если бы мне нужно было выбрать, с кем остаться в изоляции, я бы назвал Летанга, – сказал Кросби. – Мне кажется, что он в курсе всех событий и все узнает первым. Если бы я остался с ним, то лучше бы понимал, что происходит”.

Кросби сказал, что основным источником информации является командный чат “Пингвинз” (40-23-6), которые находятся на третьем месте Столичного дивизиона.

На вопрос, какой формат он бы предпочел увидеть после возобновления сезона, Кросби отметил, что на сегодняшний день “Пингвинз” находятся в зоне плей-офф.

“Было бы лучше провести как можно больше матчей, но я был бы не против начать сразу с плей-офф, – сказал он. – Хотя у каждого своя ситуация. Чем больше игр удастся провести, тем будет лучше с точки зрения справедливости. Это важно. Я бы хотел провести как можно больше матчей вне зависимости от формата”.

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Также Кросби сказал, что влияние паузы на будущие зарплаты игроков и экономическую составляющую лиги и хоккеистов не является приоритетом.

“Сейчас самое главное правильно со всем справиться, – сказал он. – Это самое важное. На эту тему будет много разговоров, но я уверен, что все утрясется. На текущий момент приоритетом остаются всеобщие безопасность и здоровье”.

Кросби хочет, чтобы болельщики и молодые хоккеисты по всему миру поняли это.

“Главное, чтобы все воспринимали ситуацию всерьез и делали то, что нужно, и не только ради своего здоровья, но и для здоровья окружающих, – сказал Кросби. – Если кто-то это будет делать, а кто-то нет, тогда нам не удастся добиться многого. Мне нравится видеть, что в основном все всё делают правильно”.

Источник: nhl.ru
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