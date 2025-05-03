Connect with us
Хоккей

Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею

Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею

ФХУ

Сборная Украины по хоккею провела третий матч на чемпионате мира в Дивизионе 1A, соперником была Румыния.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной Украины.

После двух встреч, где играли вратари Александр Левшин и Богдан Дьяченко, наставник Дмитрий Христич в матче против хозяев турнира доверился более опытному Дьяченко.

Первый период начался позитивно, а украинские хоккеисты забили сразу после того, как истекло большинство. Отличился Виктор Захаров, для которого это третья шайба за три встречи.

Продолжилось все красивым голом Виталия Ляльки – форвард выехал из-за ворот, обыграл соперника и оформил свою первую шайбу на турнире. К середине 20-минутки гол успел забить Андрей Денискин с передачи Захарова – у Денискина уже шесть пунктов, он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ. На три гола команде понадобилось меньше пяти минут.

Второй период прошел не так активно. Сборная Украины не рисковала и пыталась не дать сопернику шанс на камбэк, который удался Румынии в февральском контрольном матче. До перерыва сборная забросила еще раз, дубль оформил Денискин. Жаль только, что до этого команда дважды не использовала большинство. Команда пока не забивала в численном преимуществе.

Третий период прошел без заброшенных шайб, обе команды понимали, кто будет победителем.

По итогам трех туров лидирует сборная Италии с 7 очками, у Великобритании, Польши и Украины по шесть пунктов. Румыния и Япония являются аутсайдерами с 1 очком.

Завтра Украина сыграет против Польши.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Украина – Румыния 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 04:10 Захаров (Денискин, Бородай) – 1:0, 05:44 Лялька – 2:0, 08:58 Денискин (Захаров) – 3:0, 37:14 Денискин (Бородай, Ратушный) – 4:0

Вратари: Дьяченко – Токе (Адорян)

Броски: 26 – 22

Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Хоккей
aquapolis