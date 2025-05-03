Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею

ФХУ

Сборная Украины по хоккею провела третий матч на чемпионате мира в Дивизионе 1A, соперником была Румыния.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной Украины.

После двух встреч, где играли вратари Александр Левшин и Богдан Дьяченко, наставник Дмитрий Христич в матче против хозяев турнира доверился более опытному Дьяченко.

Первый период начался позитивно, а украинские хоккеисты забили сразу после того, как истекло большинство. Отличился Виктор Захаров, для которого это третья шайба за три встречи.

Продолжилось все красивым голом Виталия Ляльки – форвард выехал из-за ворот, обыграл соперника и оформил свою первую шайбу на турнире. К середине 20-минутки гол успел забить Андрей Денискин с передачи Захарова – у Денискина уже шесть пунктов, он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ. На три гола команде понадобилось меньше пяти минут.

Второй период прошел не так активно. Сборная Украины не рисковала и пыталась не дать сопернику шанс на камбэк, который удался Румынии в февральском контрольном матче. До перерыва сборная забросила еще раз, дубль оформил Денискин. Жаль только, что до этого команда дважды не использовала большинство. Команда пока не забивала в численном преимуществе.

Третий период прошел без заброшенных шайб, обе команды понимали, кто будет победителем.

По итогам трех туров лидирует сборная Италии с 7 очками, у Великобритании, Польши и Украины по шесть пунктов. Румыния и Япония являются аутсайдерами с 1 очком.

Завтра Украина сыграет против Польши.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Украина – Румыния 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 04:10 Захаров (Денискин, Бородай) – 1:0, 05:44 Лялька – 2:0, 08:58 Денискин (Захаров) – 3:0, 37:14 Денискин (Бородай, Ратушный) – 4:0

Вратари: Дьяченко – Токе (Адорян)

Броски: 26 – 22

sport.ua