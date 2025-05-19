ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине

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На чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе состоялся матч жизни между сборными Словении и Франции, которые к последнему туру подошли в статусе аутсайдеров с 1 набранными пунктом.

В итоге Словения обыграла Францию со счетом 3:1 и сохранила место в элите, тогда как Франция вылетела в Дивизион 1A, где будет играть против сборной Украины.

Позже определится, кто вылетит из группы B.

В другом матче Чехия обыграла Германию и с 17 очками вышла на первое место, опережая Швейцарию и США за один тур до завершения этапа.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Франция – Словения 1:3

Шайбы: 09:22 Йежовсек (Машич, Капел) – 0:1, 16:21 Симшич (Махковец) – 0:2, 58:05 Бозон – 1:2, 59:45 Торок – 1:3

Вратари: Папильон – Горак

Группа B

Германия – Чехия 0:5

Шайбы: 05:51 Пастрнак (Некас, Червенка) – 0:1, 26:43 Седлак (Пастрнак, Червенка) – 0:2, 29:07 Флек (Воженилек, Крейчик) – 0:3, 40:43 Лауко – 0:4, 56:40 Флек (Некас, Гронек) – 0:5

Вратари: Нидербергер – Владар

sport.ua