ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине

На чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе состоялся матч жизни между сборными Словении и Франции, которые к последнему туру подошли в статусе аутсайдеров с 1 набранными пунктом.
В итоге Словения обыграла Францию со счетом 3:1 и сохранила место в элите, тогда как Франция вылетела в Дивизион 1A, где будет играть против сборной Украины.
Позже определится, кто вылетит из группы B.
В другом матче Чехия обыграла Германию и с 17 очками вышла на первое место, опережая Швейцарию и США за один тур до завершения этапа.
Чемпионат мира по хоккею
Группа A
Франция – Словения 1:3
Шайбы: 09:22 Йежовсек (Машич, Капел) – 0:1, 16:21 Симшич (Махковец) – 0:2, 58:05 Бозон – 1:2, 59:45 Торок – 1:3
Вратари: Папильон – Горак
Группа B
Германия – Чехия 0:5
Шайбы: 05:51 Пастрнак (Некас, Червенка) – 0:1, 26:43 Седлак (Пастрнак, Червенка) – 0:2, 29:07 Флек (Воженилек, Крейчик) – 0:3, 40:43 Лауко – 0:4, 56:40 Флек (Некас, Гронек) – 0:5
Вратари: Нидербергер – Владар