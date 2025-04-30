ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет третий матч. Главный вопрос – вратарь

IIHF

30 апреля в 19:30 начнется третий матч сборной Украины по хоккею на чемпионате мира в Дивизионе 1A, соперником будет Румыния, которая принимает турнир.

Украина проиграла по буллитам Великобритании, а затем выиграла по буллитам у Италии, набрав три пункта. У Румынии один пункт за поражение в овертайме от Великобритании.

Самым интересным вопросом будет выбор стартового вратаря: в первой встрече неплохо сыграл 18-летний Александр Левшин, а во второй лучшим игроком стал опытный кипер Богдан Дьяченко. Интересно, кого выберет тренер Дмитрий Христич.

До матча Украины состоятся игры Великобритании – Япония и Польша – Италия.

Украина – Румыния. Текстовая трансляция матча

sport.ua