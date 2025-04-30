X. Кевин Лерена – Сергей Радченко

1 мая на арене «Sunbet Arena» в Претории (ЮАР) состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Legacy Boxing Promotions.

Главным событием станет титульный бой в бриджервейте – на ринг выйдут обладатель титула WBC Кевин Лерена (30–3, 14 КО, ЮАР) и претендент из Украины Сергей Радченко (11–7, 5 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Трансляция шоу в Претории начнется в 20:00. Лерена и Радченко выйдут на ринг ориентировочно в 23:00 по Киеву. Всего в карде запланировано проведение 12 поединков.

В прямом эфире турнир покажет платформа Киевстар ТВ. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Кевин Лерена – Сергей Радченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард шоу в Претории (ЮАР)

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