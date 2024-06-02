Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа

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1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, произошло первое крупное официальное противостояние промоутерских компаний. Matchroom Boxing Эдди Хирна и Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена решали, чьи пять боксеров лучше. В со-главном шоу вечера хорват Филип Хргович и британец Даниэль Дюбуа боролись за звание временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Победитель этого поединка мог сразу претендовать на Александра Усика или просто поединок за полноценный титул в случае, если украинца все же оставят без пояса перед реваншем против Фьюри. Так что на кону стояло многое.

Дюбуа и Хргович обещали нокаутировать друг друга. И до боя в это точно можно было поверить

Поединок Даниэля Дюбуа и Филипа Хрговича сложился достаточно неожиданно. Нельзя сказать, что победой в бою с Джарреллом Миллером британец сразу заработал для себя титульный шанс. Однако, так или иначе, противостояние против Хрговича именно им и стало. Сначала это мог быть бой за претендентство на пояс, потом – за пояс временного чемпиона.

Однако Фрэнк Уоррен обладает большой способностью договариваться с организациями. Еще год назад Дюбуа был нокаутирован Усиком. Затем был побит Джаррелл Миллер в крайне близком противостоянии. А после этого сразу титульный шанс.

Однако на интриге в бою против Хрговича это никак не отразилось. Если смотреть объективно, после победы над Чжилеем, Филип никого особенного не бил. Хорват проводил поединки, которые нужно было проводить, чтобы не терять статус. Но это точно не были бои, которые все ждали. Как и тот самый Фрэнк Де Мори – возрастной, небольшой боксер. Кому это было интересно и зачем это организовывалось? Знает, наверное, только Филип.

А вот встреча с Дюбуа – именно то, чего хотят фанаты. Два уже не проспекта, но еще и не боксера-чемпиона. Хотя Даниэль формально как-то титул имел. Оба бойца с тяжелыми ударами, оба считают, что они стоят всех поясов категории. Вместе с этим, ни у одного нет особого преимущества. Возможно, Дюбуа чуть лучше на ногах. Но Хргович со своим нестандартным стилем – как раз тот, кому должно быть по силам остановить бокс Дюбуа.

Да еще и мотивация для обоих – залезть в реванш между Усиком и Фьюри. Именно временный чемпион IBF будет решать, будет ли второй бой также за абсолютное чемпионство. Или возьмет деньги и обещания боя и отойдет в сторону. Или потребует противостояния и с большой долей вероятности сразится за полноценный пояс не против Усика. Идеальный шанс.

Однако воспользоваться им дано только одному. И в этом случае – наиболее терпеливому. Ведь Хргович начал поединок так, будто его основной задачей было забить Дюбуа за две – максимум три минуты.

Комментаторы каждый раз удивлялись двум вещам: тому, как тяжело попадает Филип и тому, как легко это переносит Дюбуа. Даниэля даже не шатало после попаданий. Принял и пошел дальше.

Однако чем-то это все-таки должно было закончиться. Ведь боксеры все, что делали – били друг друга по голове. Буквально почти без движений в стороны или контратак. Просто один наносит удары, потом другой. Удивительное зрелище.

За несколько раундов картинка изменилась ощутимо. Оказалось, что удары Дюбуа производят на Хрговича такое же впечатление, как и наоборот. Возможно, даже сильнее, потому что Филип явно не хотел принимать на себя все это.

Getty Images/Global Images Ukraine

Кажется, разумной тактикой в ​​этом случае было бы пойти назад. Немного отступить, попытаться пробить соперника навстречу. И все так, но Хргович не выбирает легкие пути. Он продолжает сражаться с более точным оппонентом, пытаясь доказать, что может свалить того.

Как можно было ожидать, единственное, к чему это привело – к потере сил. Филип поначалу стал бить меньше. Потом перестал бить вообще. А потом и защищаться.

Сверх этого, у него на лице появились рассечения, видеть удары становилось все сложнее, как и наносить их. Хргович не упал только на характере. Он был снят с поединка, когда хорват потерял уже почти все силы – победа техническим нокаутом в восьмом раунде для Даниэля Дюбуа.

Что теперь?

Дюбуа собирается сразиться против Энтони Джошуа. Об этом заявил и сам Даниэль, и Фрэнк Уоррен прямо после победы над Хрговичем. Энтони точно слышал это, потому что сидел возле ринга.

Зачем Джошуа этот бой? Чтобы выиграть титул IBF, пусть и временный и претендовать на абсолютное чемпионство. Сомневаться в том, что Турки Аль аш-Шейх сделает ему бой за абсолютное чемпионство против победителя реванша Усика и Фьюри, не стоит – этот человек видит бокс, как компьютерную игру, и точно понимает, что это крайне денежное противостояние.

Да и драка против Дюбуа на Уэмбли – это тоже большое шоу и большие продажи билетов и трансляций. Такое захотят увидеть все.

sport.ua