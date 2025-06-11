Эдмонтон думает о замене вратаря на матч финала Кубка Стэнли

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Наставник Эдмонтона Крис Ноблаг признал, что думает о замене вратаря на четвертый матч финала Кубка Стэнли против Флориды.

В третьей встрече Флорида выиграла 6:1, а основной вратарь Стюарт Скиннер по серии показывает себя не слишком надежно, отражая 86,6% бросков.

«Я еще не решил по поводу вратаря, но замена возможна. Вратарю нужно действовать лучше, но и защитники должны больше ему помогать», – сказал Ноблаг.

Резервным вратарем Ойлерз является Кэлвин Пикар, который в плей-офф провел шесть матчей и одержал шесть побед.

Флорида ведет в финальной серии со счетом 2:1, четвертая игра пройдет в ночь на 13 июня.

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sport.ua