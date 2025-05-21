Лучший вратарь против бомбардира встретятся в четвертьфинале ЧМ по хоккею

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На чемпионате мира по хоккею 2025 определились все четвертьфинальные пары:

Швейцария – Австрия

США – Финляндия

Канада – Дания

Швеция – Чехия

По итогам группового раунда чемпионата мира тройка лучших бомбардиров выглядит следующим образом:

14 (6+8) – Давид Пастрняк (Чехия)

13 (7+6) – Натан МакКиннон (Канада)

13 (5+8) – Роман Червенка (Чехия)

Матч между сборными Чехии и Казахстана стал для Романа Червенки юбилейным, 100-м на чемпионатах мира. Отпраздновал это чешский хоккеист хет-триком в этой игре. Роман Червенка стал 21-м игроком в истории, кто имеет в своем активе 100 матчей чемпионата мира. После группового раунда на счету чешского хоккеиста 101 сыгранный поединок.

Рекордсменом среди всех игроков в истории является Андрес Амбюль, который также играет на этом чемпионате. Швейцарец имеет в своем активе 147 сыгранных матчей.

Среди голкиперов на турнире пока лидирует швед Самуэль Эрссон, в активе которого 96.08% отбитых бросков.

96.08 – Самуэль Эрссон (Швеция)

95.92 – Юсе Сарос (Финляндия)

95.16 – Даниэль Владар (Чехия)

Интересным фактом является то, что в четвертьфинале встретятся друг против друга лучший бомбардир и вратарь чемпионата мира.

sport.ua