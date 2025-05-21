Лучший вратарь против бомбардира встретятся в четвертьфинале ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею 2025 определились все четвертьфинальные пары:
По итогам группового раунда чемпионата мира тройка лучших бомбардиров выглядит следующим образом:
Матч между сборными Чехии и Казахстана стал для Романа Червенки юбилейным, 100-м на чемпионатах мира. Отпраздновал это чешский хоккеист хет-триком в этой игре. Роман Червенка стал 21-м игроком в истории, кто имеет в своем активе 100 матчей чемпионата мира. После группового раунда на счету чешского хоккеиста 101 сыгранный поединок.
Рекордсменом среди всех игроков в истории является Андрес Амбюль, который также играет на этом чемпионате. Швейцарец имеет в своем активе 147 сыгранных матчей.
Среди голкиперов на турнире пока лидирует швед Самуэль Эрссон, в активе которого 96.08% отбитых бросков.
Интересным фактом является то, что в четвертьфинале встретятся друг против друга лучший бомбардир и вратарь чемпионата мира.