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Хоккей

Лучший вратарь против бомбардира встретятся в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Лучший вратарь против бомбардира встретятся в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по хоккею 2025 определились все четвертьфинальные пары:

  • Швейцария – Австрия
  • США – Финляндия
  • Канада – Дания
  • Швеция – Чехия

    • По итогам группового раунда чемпионата мира тройка лучших бомбардиров выглядит следующим образом:

  • 14 (6+8) – Давид Пастрняк (Чехия)
  • 13 (7+6) – Натан МакКиннон (Канада)
  • 13 (5+8) – Роман Червенка (Чехия)

    • Матч между сборными Чехии и Казахстана стал для Романа Червенки юбилейным, 100-м на чемпионатах мира. Отпраздновал это чешский хоккеист хет-триком в этой игре. Роман Червенка стал 21-м игроком в истории, кто имеет в своем активе 100 матчей чемпионата мира. После группового раунда на счету чешского хоккеиста 101 сыгранный поединок.

    Рекордсменом среди всех игроков в истории является Андрес Амбюль, который также играет на этом чемпионате. Швейцарец имеет в своем активе 147 сыгранных матчей.

    Среди голкиперов на турнире пока лидирует швед Самуэль Эрссон, в активе которого 96.08% отбитых бросков.

  • 96.08 – Самуэль Эрссон (Швеция)
  • 95.92 – Юсе Сарос (Финляндия)
  • 95.16 – Даниэль Владар (Чехия)

    • Интересным фактом является то, что в четвертьфинале встретятся друг против друга лучший бомбардир и вратарь чемпионата мира.

    Лучший вратарь против бомбардира встретятся в четвертьфинале ЧМ по хоккею

    Лучший вратарь против бомбардира встретятся в четвертьфинале ЧМ по хоккею

    Лучший вратарь против бомбардира встретятся в четвертьфинале ЧМ по хоккею

    sport.ua

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