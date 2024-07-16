Молодежная сборная Украины обыграла Венгрию на Евробаскете U-20

Сине-желтые выиграли важнейший матч в контексте борьбы за выход в четвертьфинал

Молодежная сборная Украины обыграла команду Венгрии на Евробаскете U-20.

В первой половине игры на паркете шла равная игра — по окончанию второй четверти Украина вела лишь с преимуществом в одно очко.

Третья и четвертая четверти прошли уже с куда большим преимуществом желто-синих, которые в итоге отпраздновали победу со счетом 81:73.

Эта победа вывела Украину на второе место в группе, но для выхода в четвертьфинал завтра, 17 июля, необходимо обязательно побеждать сборную Косово. Эта встреча начнется 20:30 по киевскому времени.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины. Дивизион В

Венгрия — Украина — 73:81 (17:17, 16:17, 20:23, 20:24)

Украина: Колаволе 7 + 4 подбора, Скутельник 15 + 5 передач, Холод 8, Николайчук 2, Сипало 15 + 16 подборов; Кабанов 14 + 4 подбора + 6 передач, Карасев 10 + 4 подбора, Кличко 6 + 6 подборов, Новиков 4.

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