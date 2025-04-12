Нереальный камбэк. Кременчуг выиграл в овертайме и стал чемпионом Украины

ХК Киев Кэпиталз

Состоялся седьмой и решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Киев Кэпиталз и Кременчугом.

Чемпионом Украины в сезоне 2024/25 стал Кременчуг. Команда выиграла 2:1 в овертайме и сделала камбэк не только в этом матче, но и в серии. Кременчуг по ходу серии уступал 1:3.

Матч получился напряженным, а первая шайба была заброшена на старте третьего периода, когда вперед вышли хозяева благодаря голу в большинстве.

Когда казалось, что Кэпиталз все же выиграет в основное время, Кременчуг реализовал свое большинство на последней минуте, а гол забил капитан Виталий Лялька, который перевел игру в овертайм.

Отметим, что игроки Киев Кэпиталз наполучали такое количество удалений, что провели в меньшинстве не только финал основного времени, но и старт овертайма.

Овертайм в седьмом матче финала шел до гола, а не до буллитов. И решающую шайбу забросил Богдан Середницкий.

Кременчуг второй раз в истории стал чемпионом Украины. Команда до нынешнего триумфа три года кряду завершала сезон с серебром.

Чемпионат Украины по хоккею. Финал плей-офф

Киев Кэпиталз – Кременчуг 1:2 (в овертайме) (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 43:15 Черненко (Панченко, Берднікс – больш) – 1:0, 59:33 Лялька (Середницкий, Кривошапкин – больш) – 1:1, в овертайме 03:23 Середницкий 1:2

Вратари: Бойко – Захарченко

Кременчуг выиграл серию 4:3

sport.ua