Нико-Баскет продлил контракт с защитником Лукьяном

24-летний защитник в прошлом розыгрыше Высшей лиги набирал в среднем за игру 20 очков, 4,3 подбора, 4,1 ассиста

Нико-Баскет продлил контракт с защитником Богданом Лукьяном.

24-летний защитник по итогам прошлого сезона получил индивидуальную награду – звание лучшего защитника Высшей лиги 2023/24. Его средний рейтинг эффективности (PE) составил 17.5.

В единственном кубковом матче прошлого сезона за 40 минут защитник набрал 20 очков, сделал 7 подборов и 6 перехватов, отдал 4 передачи, РЕ – 20.

В 32 матчах Высшей лиги Лукьян в среднем за игру набирал 20 очков, 4.3 подбора и 4.1 передачи.

Лукьян вместе с Нико-Баскет в прошедшем сезоне 2023/24 завоевал бронзовые награды Высшей лиги.

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