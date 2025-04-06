Передача Лысенко и неудачная лотерея Аосты в финале №4

Владислав Лысенко (№32) в форме «Аосты»

На Апеннинах состоялась игра №4 финала плей-офф во втором по рангу дивизионе чемпионата Италии (IHL). «Аоста» в составе с украинцами Владиславом Лысенко и Дмитрием Нименко уступила на домашней площадке лучшей команде регулярного чемпионата «Кальтерн Кальдаро» в буллитной лотереи (1:2). Таким образом, «Кальтерн» после стартовых двух неудач в финальной серии восстановил статус-кво: 2–2.

Отметим, что оборонец Владислав Лысенко принял участие в единственной голевой комбинации своей команды, записав в актив результативную передачу. Всего в плей-офф у 30-летнего киевлянина – 9 (0+9) очков в десяти играх и 33 минуты штрафа. В регулярном чемпионате Лысенко добавил в статистику – 43 (8+35) балла в 34 матчах и заработал 30 штрафных минут.

sport.ua