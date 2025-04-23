Плей-офф НХЛ. Овертайм в Торонто, 6 шайб Флориды, поражение Вегаса

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В первом раунде плей-офф НХЛ стартовала Флорида, которая на чужом льду разгромила Тампу-Бэй со счетом 6:2. В составе действующего чемпиона два гола и ассист оформил Мэттью Ткачак, который восстановился после травмы и сыграл впервые за два месяца.

Второй матч серии выиграли хоккеисты Торонто, которые одолели Оттаву 3:2 в овертайме. Сенаторы, уступая 0:2, смогли сделать камбэк, но в дополнительное время Кленовые были сильнее.

На Западе Вегас не сумел выиграть второй домашний матч и уступил Миннесоте 2:5. В составе Дикарей гол и ассист оформил Мэтт Болди – у форварда уже три шайбы и четыре пункта в этом плей-офф.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Каролина – Нью-Джерси 3:1

Каролина ведет в серии 2:0

Торонто – Оттава 3:2 в первом овертайме

Торонто ведет в серии 2:0

Тампа-Бэй – Флорида 2:6

Флорида ведет в серии 1:0

Вегас – Миннесота 2:5

Счет в серии 1:1

sport.ua