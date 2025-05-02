Плей-офф НХЛ. Торонто, Вегас и Эдмонтон вышли во второй раунд

Во второй раунд плей-офф НХЛ вышли хоккеисты Торонто, которые закрыли серию с Оттавой в шести встречах. Во втором раунде Кленовые сыграют против Флориды.
В другом полуфинале Востока сыграют Вашингтон и Каролина.
На Западе во второй раунд вышли Вегас и Эдмонтон. Они сыграют между собой. Отметим, что Ойлерз закрыли серию с Лос-Анджелесом, выиграв четыре кряду встречи после двух поражений на старте.
А вот Колорадо и Даллас ждет седьмой поединок.
Плей-офф НХЛ. Первый раунд
Оттава – Торонто 2:4
Торонто выиграл серию 4:2
Миннесота – Вегас 2:3
Вегас выиграл серию 4:2
Колорадо – Даллас 7:4
Счет в серии 3:3
Эдмонтон – Лос-Анджелес 6:4
Эдмонтон выиграл серию 4:2