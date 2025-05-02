Плей-офф НХЛ. Торонто, Вегас и Эдмонтон вышли во второй раунд

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Во второй раунд плей-офф НХЛ вышли хоккеисты Торонто, которые закрыли серию с Оттавой в шести встречах. Во втором раунде Кленовые сыграют против Флориды.

В другом полуфинале Востока сыграют Вашингтон и Каролина.

На Западе во второй раунд вышли Вегас и Эдмонтон. Они сыграют между собой. Отметим, что Ойлерз закрыли серию с Лос-Анджелесом, выиграв четыре кряду встречи после двух поражений на старте.

А вот Колорадо и Даллас ждет седьмой поединок.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Оттава – Торонто 2:4

Торонто выиграл серию 4:2

Миннесота – Вегас 2:3

Вегас выиграл серию 4:2

Колорадо – Даллас 7:4

Счет в серии 3:3

Эдмонтон – Лос-Анджелес 6:4

Эдмонтон выиграл серию 4:2

sport.ua