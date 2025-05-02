Джордж Расселл дал жёсткий ответ президенту FIA

Джордж Расселл привлёк к себе внимание на пресс-конференции FIA в Майами, когда ему задали вопрос не как пилоту Mercedes, а как директору ассоциации GPDA, которую можно считать чем-то вроде профсоюзного объединения гонщиков Формулы 1. Впрочем, сначала разговор шёл на более нейтральные темы, прежде всего о результатах…

Джордж Расселл: «Если честно, мы, вероятно, превосходим собственные предсезонные ожидания. Темп примерно на том уровне, на каком, как мы предполагали, он и должен быть, т.е. мы на шаг отстаём от McLaren и примерно на равных соперничаем с Red Bull и Ferrari.

Мы вполне успешно выступали и несколько раз поднимались на подиумы, хотя не думаю, что эти результаты обязательно означают, что наша команда – вторая по скорости. В Джидде мы видели, что Шарль Леклер отлично провёл гонку, то же самое можно сказать о двух предыдущих гонках Макса Ферстаппена.

Но мы при этом добились хорошей стабильности и регулярно зарабатываем очки».

Самое интересное началось позже, когда репортёр Sky Sports Крэйг Слейтер задал Джорджу вот такой вопрос: «Президент FIA Мохаммед бен Сулайем сказал, что после конструктивного диалога с гонщиками он подумывает о том, чтобы скорректировать правила, регламентирующие их поведение. Вы полагаете, это очень позитивный шаг?»

«Концептуально – да, – ответил Расселл. – Но разумеется, мы хотим видеть, чтобы всё это было реализовано, а не осталось одними лишь словами: “Мы рассматриваем этот вопрос…”

Вы же понимаете, все мы “рассматриваем” самые разные вопросы. Понятно, что мы хотим добиться перемен, и когда они станут реальностью, тогда и будем комментировать. Но пока вопрос лишь “рассматривается”. Так что эти слова ничего не значат, пока не начнутся перемены.

Будет здорово, если что-то начнёт меняться, и голос гонщиков наконец-то будет услышан. Думаю, в интересах нашего спорта в подобных ситуациях обращаться к здравому смыслу. Но, как я уже сказал, мы сможем давать какие-то комментарии, когда увидим реальные дела.

Мне кажется, последние 18 месяцев стали каким-то беспрецедентным периодом, когда происходили разного рода перемены и события. Полагаю, когда много лет назад ассоциация GPDA только была образована, она не занималась обсуждением политических вопросов – речь шла о безопасности, о том, как сделать наш спорт лучше…

Я прежде всего говорю о себе: мне приходится поднимать темы, которые я вообще не собирался обсуждать. Но оказалось, что мы живём в такое время, когда надо уделять внимание вовсе не тем вещам, ради которых мы все выступаем в Формуле 1.

Наше дело – гоняться, мы здесь для того, чтобы устраивать для болельщиков классное шоу, чтобы у нас были самые быстрые и самые безопасные машины, чтобы применялись самые лучшие технологии – однако мы говорим о штрафах, наказаниях и ненормативной лексике. Поэтому, наверное, надо бы что-то изменить. Мы открыты для перемен, но в конечном итоге хотим, чтобы всё это было на благо нашего спорта».

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