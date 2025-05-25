Швеция – Дания. Прогноз и анонс на матч за третье место ЧМ-2025 по хоккею

Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

25 мая, в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею, между собой сыграют Швеция и Дания. Встреча начнется в 16:20 по киевскому времени.

Швеция

«Три кунур» не станут чемпионами, поэтому задача не выполнена, дошли до полуфинала, с большой вероятностью станут третьими, но для такой сборной этого мало, особенно на домашнем турнире.

Мечты о титуле разбили американцы, которым Швеция проигрывала 0:4 в полуфинале, после двух периодов, в третьем периоде удалось возродить интригу, закинув две шайбы, однако концовку взял соперник – 2:6. Турнир фактически окончен, ведь третье место от четвертого не сильно отличаются, когда целью было чемпионство, хотя важно сыграть хорошо на глазах у своей публики в заключительном матче. Огорчение можно понять, ведь все игроки, кроме одного из заявки, представляли клубы НХЛ, а это серьезный показатель.

Дания

Датчане прыгнули выше головы, увидеть их в полуфинале никто не ожидал. Даже выход из группы стал подвигом, учитывая, что три стартовые встречи турнира команда проиграла. Самую большую сенсацию чемпионата датчане сотворили в четвертьфинале, когда смогли обыграть сильных канадцев со счетом 2:1, закинув две шайбы в концовке.

После такого эмоционального матча, на швейцарцев не хватило сил, разгромное поражение со счетом 0:7. Турнир еще не окончен, но эти ребята уже герои, результат на них давить не будет, хотя занять третью строчку будет весьма почетно. Самым результативным игроком команды стал нападающий Ник Олсен, он представляет клуб Ческе-Будейовице.

Личные встречи

В очных противостояниях шведы владеют большим преимуществом, последний раз соперники пересекались на чемпионате мира 2023 года, тогда на групповой стадии Дания уступила 1:4.

Прогноз

Между собой сыграют организаторы турнира, было бы красиво, если команды бы встретились в настоящем финале, но на кону только третье место.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Швеции – 1,09, ничья – 10,39, победа Дании – 20,26. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию! Без всякого сомнения, шведы большие фавориты, к тому же они играют дома.

Жду результативного хоккея, поэтому ставлю на тотал больше 6 шайб за 1,92.

Прогноз Sport.ua

Швеция 25.05.2025 –

15:20

Дания Тотал шайб больше 6

1.92 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

sport.ua