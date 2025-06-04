Скаут НХЛ раскрыл секрет успеха сборных Украины

Александр Годынюк

Скаут клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс», именитый в прошлом украинский хоккеист и тренер Александр Годынюк в эксклюзивном интервью Sport.ua выразил свое видение успешных выступлений сборных Украины на последних чемпионатах мира.

«В вертикали сборных Украины очень сильные тренеры, опережающие по профессиональным качествам большинство коллег из команд, с которыми нам приходится играть», – считает Александр Олегович.

Напомним, что национальная сборная Украины, возглавляемая тренерским дуэтом Дмитрием Христичем – Олегом Шафаренко, вернувшись в дивизион 1А, заняла там высокое второе место, потеряв шанс вернуться после 18-летнего отсутствия в элиту лишь после поражения в заключительном матче от японцев. Так близко к топ-дивизиону наша сборная не была 16 лет. Молодежная сборная в январе выиграла группу 1В и вернулась во второй по силам эшелон мирового хоккея 1А.

Вместе с тем, Годынюк советует не завышать ожидания от наших команд, в частности, от юношеской сборной (U18), которая на двух последних чемпионатах мира в дивизионе 1А становилась второй.

«Мы уже привыкли к тому, что маленькие подвиги, совершаемые командой вместе с тренерским штабом, становятся обыденностью, – говорит Годынюк. – Если подвига сотворить не удается, это уже воспринимается как неудача. Что, по моему мнению, неправильно. Два года мы прыгали выше головы, и это хорошо. Но ждать, что так будет постоянно неверно. Сейчас мы занимаем не то место, которое заслуживаем, учитывая общее развитие хоккея в стране, а благодаря вкладу игроков и тренеров, который они делают, чтобы команда играла выше своих возможностей. Надо учитывать, что все команды, против которых мы играем, мягко говоря, по потенциалу минимум не слабее нас. И то, что мы их побеждаем, – маленький подвиг».

Отметим, что юношескую сборную Украины возглавляет тренерский дуэт Александр Бобкин – Руслан Борисенко.

Олег ШАФАРЕНКО: Чтобы выходить в элиту, нужно быть профессиональными

sport.ua