Тренер Каролины отметился уникальным достижением в Кубке Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Харрикейнс

В пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс на выезде победила Вашингтон Кэпиталс со счетом 3:1 (4:1 в серии) и вышла в полуфинал.

Каролина Гаррикейнс стала первой командой в Кубке Стэнли с 1997 года, выбившей из соревнований клуб, в котором играет лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

В 1997 году Филадельфия Флайерс победила Нью-Йорк Рейнджерс, за который играл бывший рекордсмен Уэйн Гретцки.

2025 — Каролина Харрикейнс

1997 — Филадельфия Флайерс

Интересным фактом является то, что тогда решающую шайбу в серии забросил нынешний тренер Каролины Гаррикейнс Род Бринд'Амор.

Соперником Каролины Харрикейнс в полуфинале Кубка Стэнли будет победитель пары Торонто Мэйпл Лифс – Флорида Пантерз (2:3 после пяти сыгранных матчей).

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