«Зима во Флориде – хорошая идея». Реакция на победу Пантерз в Кубке Стэнли

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Определился обладатель Кубка Стэнли НХЛ сезона 2024/25. В шестом матче финальной серии Флорида обыграла Эдмонтон со счетом 5:1 (4:2 в серии).

Флорида открыла счет на 5-й минуте и планомерно наращивала свое преимущество. Эдмонтон ответил, когда счет был уже 5:0 в пользу Флориды.

Год назад в финальной серии играли эти же команды. Тогда Флорида выиграла серию в семи матчах. Команды из Канады не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года.

Calista Diamandis Toronto: Может быть, в следующем году, Канада.

AnonSidious: Кубок остаётся в США! ДА!

Shawn: Никто не хотел, чтобы Пантеры выиграли.

DraftKings: 31 Кубок подряд для Америки.

Lukas: Это был худший финал Кубка Стэнли всех времен. Эта лига превратилась в настоящее посмешище, и нам надоело на это смотреть.

Coach SA: Удивительно. Штат Флорида, расположенный между Лайтнинг и Пантерз, имеет больший успех, чем любая другая команда Канады. Нация, о которой говорят, что каждый рождается с хоккейной клюшкой в руках.

Armando Madero: Поздравляем Panthers! Бесспорно, лучшая команда!

Nicko Jamison: Черт возьми, Эдмонтон…снова.

Emmanuel Nathan: Поздравляю!! Зима во Флориде – это всегда хорошая идея, но со всеми этими победами скоро во Флориде начнется обильный снегопад.

don skinner: О, отлично, еще одна безымянная американская команда выигрывает Кубок.

sport.ua