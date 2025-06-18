Двукратная чемпионка Уимблдона получила wild card в основную сетку соревнований

Организаторы травяного “мэйджора” назвали имена обладателей wild card



Петра Квитова, которая выигрывала титул на Уимблдоне в 2011 и 2024 года сыграет в основной сетке благодаря wild card.

Остальные обладатели wild card являются британскими теннисистами:

Мужчины

Джей Кларк (Великобритания)

Оливер Кроуфорд (Великобритания)

Дэниэл Эванс (Великобритания)

Джорджи Лоффхаген (Великобритания)

Йоханнус Мандей (Великобритания)

Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания)

Генри Серл (Великобритания)

TBA

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Женщины

Джоди Баррейдж (Великобритания)

Гарриэт Дарт (Великобритания)

Франческа Джонс (Великобритания)

Ханна Клугман (Великобритания)

Мика Стойсавлевич (Великобритания)

Хезер Уотсон (Великобритания)

Сюй Мингэ (Великобритания)

Петра Квитова (Чехия)

Матчи основной сетки на Уимблдоне стартуют 30 июня.



Фото: Getty Images.

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