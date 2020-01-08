Ястремская заявилась на турнир в Дубае, Козлова сыграет в Будапеште

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Известны заявочные списки турниров WTA во второй половине февраля



Даяна Ястремская планирует во второй раз сыграть на турнире WTA в Дубае, который в этом году имеет категорию Premier. В прошлом сезоне украинка уступила на старте соревнований.

Отметим, что в ОАЭ не сыграет Элина Свитолина, которая дважды становилась чемпионкой данного турнира.

Катерина Козлова заявилась на турнир WTA International в столице Венгрии, где выступала в течение предыдущих трёх лет. В прошлом году украинская теннисистка дошла до четвертьфинала в Будапеште.

Заявочные списки Dubai Duty Free Tennis Championships и Hungarian Ladies Open по ссылке.



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