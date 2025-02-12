Доха. Марта Костюк против Магды Линетт в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня сыграет за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе. Поединок против польской теннисистки Магды Линетт пройдет третьим запуском на корте Grandstand 2 (ориентировочное начало в 16:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.02.2025): 218/130

Призовые за карьеру: $5,380,987



Дата рождения: 12/02/1992 (33 года)

Место рождения: Познань, Польша

Рост: 171 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2024 – Prague; 2020 – Hua Hin; 2019 – Bronx)

Высший рейтинг WTA: 19 (20/03/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.02.2025): 486/377

Призовые за карьеру: $7,153,009

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H2H: 1-0

2023 | Сан-Диего (WTA 500) | Хард | R1 | Костюк – 6:4, 7:6(5)

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: [WC] Зейнеп Сонмез (Турция, №95) 6:3, 6:3

R2: [3] Коко Гауфф (США, №3) 6:2, 7:5

Магда Линетт

R1: [Q] Вероника Кудерметова (-, №52) 3:6, 6:0, 6:4

R2: Магдалена Френх (Польша, №28) 7:5, 5:7, 6:4

История на турнире

Марта Костюк – 3/2 | Костюк третий раз играет на соревнованиях в Дохе. Она впервые дошла до третьего круга основной сетки.

Магда Линетт – 2/4 | Линетт пятый раз играет на турнире в Дохе. Также, как и Костюк, она впервые сыграет в третьем круге основной сетки.

Выступления на харде (на 12/02/2025):

Марта Костюк – 131/79 (4/3 в этом году)

Магда Линетт – 283/213 (5/4 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,33. На победу Магды Линетт предлагается коэффициент – 3,40 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025

Марта Костюк – 2/3

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

Магда Линетт – 3/4

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 500 – 2/2 | Брисбен – R1, Абу-Даби – 1/4

WTA 250 – 1/1 | Хобарт – R2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, В, П, В, В

Магда Линетт – В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 5/3 | Костюк проиграла два последних матча против теннисисток из Польши (оба поединка против Иги Швёнтек в прошлом году).

Магда Линетт – 22/12 | Линетт в прошлом году шесть раз сыграла против украинок и одержала четыре победы (дважды обыграла Цуренко и по разу Калинину, и Ястремскую).

• Марта Костюк проведет свой 199-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 106 побед (53%).

• Магда Линетт проведет 396-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 194 победы (49%).

• Марта Костюк проведет свой 53-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 23 победы (44%).

• Магда Линетт проведет 71-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 29 побед (41%).

• Марта Костюк будет играть за свой второй четвертьфинал на турнирах WTA 1000. Впервые она дошла до этой стадии в прошлом году в Индиан-Уэллс.

• Магда Линетт также попробует второй раз пройти в четвертьфинал соревнований WTA 1000. Впервые она смогла это сделать в Ухане в прошлом году.

Победительница этого матча получит 83 470 долларов США призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая – 41 600 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков.

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