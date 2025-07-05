Элизе Мертенс – о победе над Элиной Свитолиной на Уимблдоне: “Однозначно, матч был тяжелее, чем показывает счет”

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче третьего круга Уимблдона



“Однозначно, матч был тяжелее, чем показывает счет. В конце было много нервов. Я уже и не знала, какой был счет на тай-брейке. Помню, что проигрывала, наверное 0-4 или 1-4. Но я продолжала бороться. Неделю назад я проиграла Элине, она невероятная теннисистка, я должна отдать ей должное, но я очень счастлива, что победила в двух сетах.

В чем разница с предыдущим нашим матчем, в котором я проиграла? Это Уимблдон, это Уимблдон (улыбается). Здесь ты должна отдать все, что имеешь. Я благодарю всех, атмосфера была невероятной, это невероятный корт. Ты играешь на Уимблдоне только раз в год, это особое место и ты отдаешь здесь все силы. Я пыталась немного насладиться этим всем даже на тай-брейке. Я очень счастлива.

Относительно предстоящего матча, будет это Соболенко или Радукану, я знаю, что будет трудно. Я просто хочу получить удовольствие от этого результата. Посмотрим, что будет дальше, они обе невероятные теннисистки… Мне также надо восстановить силы, завтра мне еще играть парный матч”.



btu.org.ua