В Williams жалуются на ветер

Машины Williams оказались слишком чувствительны к порывистому ветру, типичному для Сильверстоуна, и помешавшему работе в пятницу.

Алекс Элбон (11-й): «Сегодня было очень ветрено, поэтому сложно. Мы не достигли желаемого темпа, нужно понять, как сделать машину более управляемой, и завтра вернуться в лучшей форме.

Ветер всегда создает сложности, из-за него в каждом повороте возникает недостаточная или избыточная поворачиваемость. Из-за этого в Сильверстоуне, где всё открыто ветрам, трудно понять, как правильно настроить машину – вы не чувствуете себя комфортно ни в одном из поворотов, а просто пытаетесь найти наиболее стабильный баланс на протяжении круга.

Перед второй тренировкой мы внесли некоторые коррективы, похоже, мы движемся в верном направлении, но посмотрим, что будет завтра в квалификации».

Карлос Сайнс (16-й): «Сложный день из-за ветра. Не удалось сохранять стабильность на протяжении всего дня, но нам удалось выполнить всю программу, сосредоточившись на повышении надежности. Мы собрали нужную информацию, а в третьей тренировке сосредоточимся на скорости.

Будет интересно посмотреть, как более прохладная погода повлияет на расстановку сил – нам это может помочь, поэтому я с нетерпением жду завтрашней квалификации».

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