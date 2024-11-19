Янник Синнер: “Я счастлив, что второй год подряд сыграю в финале Итогового турнира”

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился своими эмоциями после победы над Каспером Руудом в полуфинале Итогового чемпионата АТР



“В полуфинале против Рууда я чувствовал, что на старте каждого сета мне удается хорошо отыграть на приеме. После брейков я дальше старался играть на своей подаче очень сосредоточенно. Я старался играть интенсивно на каждом ударе. Я очень доволен своим выступлением. И я счастлив, что второй год подряд сыграю в финале. Это очень похоже на прошлый год, и я думаю, что за эти 12 месяцев я вырос как игрок.

Думаю, что финал против Фритца будет очень интересный. Это очень особенное событие в любом случае. Если ты играешь в воскресенье, это означает, что ты провел действительно замечательную неделю на турнире. Надеюсь, я смогу насладиться этим днем, и мы увидим, что из этого получится”.

Финал Итогового чемпионата АТР, в котором сыграют Тэйлор Фритц и Янник Синнер состоится сегодня 17 ноября. Начало поединка – не ранее 19:00 по киевскому времени.

btu.org.ua