Ига Швёнтек поднялась на девятое место по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Польская теннисистка Ига Швёнтек начинает 99-ю неделю на первой строчке мировой классификации. Это лучший результат среди всех действующих теннисисток, которые ранее возглавляли женский рейтинг.

Швёнтек также обошла американку Линдсей Дэвенпорт (98 недель) и поднялась на чистое 9-е место по количеству недель на вершине рейтинга. На 8-й строчке располагается бельгийка Жустин Энен с результатом 117 недель.

Напомним, что лидером по этому показателю является Штеффи Граф, которая провела в статусе первой ракетки мира в общей сложности 377 недель.

btu.org.ua