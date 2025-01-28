Илья Марченко – о предстоящих матчах сборной Украины: “Если Свитолина будет в составе – сможем бороться с любым соперником”

Капитан сборной Украины Илья Марченко в интервью изданию Чемпион поделился своим мыслями о жеребьевке Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, по результатам которой наша команда в апреле сыграет против Польши и Швейцарии.



“Скажем так, на легкие варианты из третьей корзины мы не рассчитывали. Польша в полном составе – это одна из сильнейших сборных. Швёнтек сейчас – вторая ракетка мира. К тому же они хозяйки. У Швейцарии – Бенчич, как мы видели в Австралии, – в прекрасной форме. Голубич я видел в матче против Насти Соболевой – грамотная и разноплановая теннисистка. Она выиграла два турнира в конце прошлого года. В общем, легко нам точно не будет.”

О возможном составе

“Относительно нашей команды – пока рано что-то говорить. Есть определенное понимание, но озвучивать пока не стану. Могу лишь сказать, что Катя Завацкая уже гарантировала себе место в составе команды. Если не будет травм и она выразит готовность сыграть, то обязательно будет в составе. Она принесла нам два очка в предыдущем раунде, и я это озвучил еще в Далласе после победы над австрийками. Это будет моей политикой в сборной и в дальнейшем. Игроки, которые принесли команде очки в предыдущих матчах, будут иметь приоритет при выборе состава перед теми, кто пропустил матчи по каким-то причинам. Думаю, это справедливо.”

Об участии в матчах сборной Элины Свитолиной

“Элина в отличной форме. Я даже сказал бы, что такого тенниса, как на Аustralian Open, я от нее еще не видел. Я не ожидал, что она продемонстрирует такой уровень игры уже на первом же турнире после операции. Поэтому, если она будет в составе – сможем бороться с любым соперником.”



Фото: Svitolina Foundation.

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