Кванджу. Марченко впервые с 2019 года сыграет в полуфинале «челленджера» в парном разряде

Украинский теннисист Илья Марченко будет бороться за выход в финал в парном разряде на «челленджере» в Южной Корее

Кванджу, Южная Корея • 15-21 апреля • хард • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Илья Марченко и литовский теннисист Ричардас Беранкис обыграли в четвертьфинале парного «челленджера» в Кванджу южнокорейскую пару Син Санхи/Вубин Син — 6:3, 6:4. Украинско-литовский тандем допустил пять двойных ошибок, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка.

Илья Марченко сыграет в полуфинале «челленджера» в парном разряде впервые с октября 2019 года, когда вместе с финским теннисистом Харри Хелиоваарой, дошел до полуфинала на турнире в Исманинге, а перед этим они выиграли титул на соревнованиях в Нур-Султане.

За выход в финал Марченко и Беранкис сыграют против еще одной южнокорейской пары И Че Мун/Сон Мин Кю.

btu.org.ua