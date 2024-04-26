Мадрид. Швёнтек и Саккари выиграли стартовые матчи, «квалифаер» Карле впервые обыграла теннисистку из топ-20

На турнире WTA 1000 в Испании завершился третий игровой день

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Ван Сиюй (Китай) 6:1, 6:4

Сорана Кырстя (Румыния, 27) — Александра Эала (Филиппины, WC) 6:3, 6:7(6), 6:4

Слоан Стивенс (США) — Элизе Мертенс (Бельгия, 28) 3:6, 6:3, 6:1

Мария Саккари (Греция, 5) — Донна Векич (Хорватия) 6:3, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Джессика Боусас Манейро (Испания, Q) 6:3, 6:1

Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) — Вероника Кудерметова (-, 17) 6:4, 6:4

Лейла Фернандес (Канада, 32) — Анастасия Потапова (-) 7:5, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 8) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:4, 5:7, 6:3

Ига Швёнтек в третьем круге турнира встретится с Сораной Кырстей, которую ранее обыгрывала уже три раза. Все предыдущие противостояния теннисисток состоялись на хардовых турнирах. В феврале Швёнтек победила румынку в Дохе.

Мария Лурдес Карле (№82 WTA) продлила свою победную серию до одиннадцати матчей. в начале месяца аргентинка стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан и затем выиграла два матча за сборную в Первой группе зонального турнира в Кубке Билли Джин Кинг. Также сегодня Карле записала в свой актив первую в карьере победу над соперницей из топ-20.

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