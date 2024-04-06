Марракеш. Берреттини победил в итальянском дерби на пути в свой первый полуфинал с 2022 года

На турнире АТР в Марракеше известны участники 1/2 финала

Марракеш, Марокко • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Николас Морено Де Альборан (США, Q) 6:4, 4:6, 6:4

Павел Котов (-) — Фабио Фонини (Италия) 6:1 6:2

Маттео Берреттини (Италия, PR) — Лоренцо Сонего (Италия) 6:3, 7:6(5)

Мариано Навоне (Аргентина, 7) — Александар Вукич (Австралия) 6:2, 6:4

Маттео Берреттини в третий раз за четыре очных встречи на турнирах ATP обыграл своего соотечественника Лоренцо Сонего. Итальянец вышел в полуфинал турнира на уровне АТР-тура впервые с октября 2022 года, когда выступал в Неаполе. Далее Маттео предстоит встреча с седьмым сеяным Мариано Навоне.

Роберто Карбальес Баэна, который одержал свою 100-ю победу на турнире в предыдущем матче, выиграл восьмой подряд матч на Grand Prix Hassan II. В своем пятом полуфинале в карьере испанец встретится с Павлом Котовым.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua