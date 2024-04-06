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Футбол

Постекоглу: Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне

У «шпор» трое таких футболистов

Постекоглу: Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о травмированных футболистах команды. В том числе он отметил, что бывший футболист "Шахтера" Манор Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне.

    “Манор Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне. Он восстанавливается. То же касается Форстера и Сессеньона”, — сказал Постекоглу.

    После начала полномасштабного вторжения России в Украину Соломон перешел на правах аренды в "Фулгем". Прошлым летом израильтянин стал игроком "Тоттенхэма" на правах свободного агента.

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    В текущем сезоне он провел шесть матчей в составе "шпор" и отличился двумя ассистами.

    www.ua-football.com

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