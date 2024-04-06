Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Непобежденный украинский боксер Александр Усик отреагировал на извинения со стороны своего бывшего соперника, британца Энтони Джошуа.

В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику раздельным решением судей, после чего выбросил чемпионские пояса украинца за пределы ринга. Впоследствии Энтони заочно извинился перед Александром.

На вопрос о том, простил ли Александр своего соперника за тот поступок, украинец дал определенный ответ. «Да, конечно. Слушай, я не держу зла на Джошуа. Потому что я уважаю этого человека. Это великий мужчина, великий боксер, великая личность, олимпийский чемпион, чемпион мира. Я думаю, это просто эмоции. Я уважаю его. Никаких проблем, Энтони», — заявил Усик в интервью Seconds Out.

Напомним, 18 мая Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

sport.ua