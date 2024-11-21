Мерида. Цуренко не смогла доиграть поединок первого круга, снявшись по ходу решающего сета

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение в первом круге турнира WTA 250 в Мексике
Мерида, Мексика • 28 октября – 3 ноября • хард • $267,082
Действующая чемпионка: Камила Джорджи (Италия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Анна Блинкова (-, 5) 6:2, 4:6, 0:4 отказ
В начале третьего сета украинская теннисистка, из-за проблем с ногой, обратилась за помощью врачей. При счете 0:4 Цуренко приняла решение отказаться от продолжения игры. Встреча продолжалась два часа, за которые украинка допустила три двойные ошибки, сделала четыре брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.
Этот поединок стал вторым подряд, где Леся Цуренко была вынуждена завершить свой поединок досрочно. В начале октября она не смогла доиграть первый сет в матче второго круга турнира WTA 1000 в Ухане против польки Магды Линнетт.
Напомним, что Леся Цуренко вошла в заявку сборной Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг против Австрии, который пройдет 16-17 сентября в городе Мак-Кини (США).
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