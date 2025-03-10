Новак Джокович – после своего третьего поражения подряд: “Я сожалею о том уровне тенниса, который я показал, учитывая то, как я тренируюсь”

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от “лаки лузера” Ботика ван де Зандсхулпа в свое стартовом матче на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс



– Казалось, сегодня у вас немного были проблемы с ветром, а также, возможно, вас беспокоили какие-то проблемы с желудком? Интересно, не является ли это следствием того, что вы не так много играли?

– Всегда что-то происходит, но я не хочу об этом говорить. Я имею в виду, что, очевидно, нет никаких оправданий для плохого выступления. Просто не очень приятно, когда ты так играешь на корте, но поздравляю моего соперника. Наверное, для меня это был просто плохой день. Я сожалею о том уровне тенниса, который я показал, учитывая то, как я тренируюсь в эти дни. Честно говоря, разница между центральным кортом и другими кортами огромная. Мяч отскакивает на центральном корте выше, чем на некоторых грунтовых кортах на высоте, если честно. Да, у меня действительно были с этим проблемы. Я не мог найти ритм.

– Вы вернулись в матч, сравняли счет по сетам, а потом Ботик просто ушел в отрыв в финальном сете. Что стало причиной такой разницы?

– Да, первые три-четыре гейма третьего сета были достаточно близкими. У меня были шансы. Было просто несколько ужасных ошибок. Я думал, что в начале третьего сета я имел инициативу в большинстве этих розыгрышей. Очевидно, после анализа я увижу немного больше того, что я мог бы сделать, но сейчас я думаю, что он просто провел несколько действительно хороших моментов, чтобы взять мою подачу. Я не должен был позволить самому себе оказаться в таком положении.

– Вы не часто проигрываете в стартовых раундах. Теперь несколько раз подряд. Заставляет ли это вас ценить, насколько невероятным было то, что вы никогда не проигрывали в первом раунде в течение такого длительного периода?

– Да, сейчас трудно что-то оценить, на самом деле. Я разочарован тем, что проиграл, но, думаю, если посмотреть на вещи в более широкой перспективе, то, конечно, у меня была невероятная карьера. Когда ты играешь стабильно на протяжении многих лет, ты, очевидно, имеешь высокие ожидания относительно себя. Последние пару лет для меня все изменилось. Я стараюсь играть на желаемом уровне. Время от времени у меня бывает пара хороших турниров, но, в большинстве случаев это настоящий вызов для меня. Это тяжело дается. Что ж, что есть, то есть. Знаете, я думаю, что ничто не может подготовить тебя к этому моменту, в определенном смысле. Ты должен пережить это и попытаться как можно лучше справиться.

Отметим, что Новак Джокович проиграл три матча подряд впервые с 2018 года.



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