Рейтинг ATP. Алькарас впервые за два года поднялся на первое место, Джокович вернулся в топ-5

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Карлос Алькарас благодаря победе на US Open поднялся на первую строчку рейтинга впервые с конца августа 2023 года и прервал серию Янника Синнера из 65 недель пребывания на вершине.

Новак Джокович, который дошел до полуфинала на турнире в США, впервые за три месяца вернулся в топ-5 рейтинга, а Феликс Оже-Альяссим, также сыгравший в полуфинале, совершил самый большой подъем в пределах топ-50, поднявшись на 13-е место (+14)

ТОП-10 рейтинга ATP (на 08.09.2025)

1. Карлос Алькарас (Испания) – 11540 очков (+1)

2. Янник Синнер (Италия) – 10780 очков (-1)

3. Александр Зверев (Германия) – 5930 очков

4. Новак Джокович (Сербия) – 4830 очков (+3)

5. Тэйлор Фритц (США) – 4675 очков (-1)

6. Бен Шелтон (США) – 4280 очков

7. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 3690 очков (-2)

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3545 очков

9. Лоренцо Музетти (Италия) – 3505 очков (+1)

10. Карен Хачанов (-) – 3280 очков (-1)

>>> Белинский дебютировал в топ-400, Овчаренко и Крутых ухудшили свое положение в мировой классификации

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

16. Иржи Легечка (Чехия)

30. Лучано Дардери (Италия)

37. Жауме Мунар (Испания)

38. Александр Мюллер (Франция)

39. Корентен Муте (Франция)

42. Жуан Фонсека (Бразилия)

43. Камило Уго Карабелли (Аргентина)

46. Зизу Бергс (Бельгия)

62. Камил Майхшак (Польша)

75. Адам Уолтон (Австралия)

79. Йеспер де Йонг (Нидерланды)

80. Итан Куинн (США)

90. Валентен Ройер (Франция)

Чемпионская гонка ATP (на 08.09.2025)

1. Карлос Алькарас (Испания) – 10540 очков

2. Янник Синнер (Италия) – 7950 очков

3. Новак Джокович (Сербия) – 4180 очков

4. Александр Зверев (Германия) – 4180 очков

5. Бен Шелтон (США) – 3710 очков

6. Тэйлор Фритц (США) – 3465 очков

7. Алекс де Минор (Австралия) – 3145 очков

8. Лоренцо Музетти (Италия) – 3070 очков

9. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 2990 очков

10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2705 очков

*квалифицировались на Итоговый турнир

> РЕЙТИНГ ATP на 8 сентября 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 8 сентября 2025 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

btu.org.ua