Рейтинг ATP. Урсу начинает неделю с новым личным рекордом, Сачко и Крутых улучшили свои позиции в мировой классификации

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов

Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе поднялся на 184-ю строчку (+3), а второй номер украинского рейтинга Илья Марченко потерял еще четыре позиции и занимает 256-е место.

Вадим Урсу вновь обновил свой рейтинговый рекорд — на этой неделе он занимает 357-ю строчку в мировой классификации (+8).

Немного ухудшил свои позиции Эрик Ваншельбойм — 398-е место (-2), а Алексей Крутых поднялся на 404-е место (+5).

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 60-е место в мировой классификации. Владислав Манафов занимает 124-е место (+2), а Владимир Ужиловский — 235-ю позицию (+4).

•

> РЕЙТИНГ ATP на 8 апреля 2024 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 8 апреля 2024 года | парный разряд

btu.org.ua