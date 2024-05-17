Рим. Коллинс не смогла победить Соболенко в полуфинальном поединке

На турнире WTA 1000 в Италии состоялся второй полуфинальный поединок

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (-, 2) — Даниэль Коллинс (США, 13) 7:5, 6:2

Даниэль Коллинс шестой раз сыграла против Арины Соболенко (второй раз в этом сезоне) и потерпела шестое поражение. На прошлой игровой неделе американка проиграла Соболенко в трехсетовом поединке на соревнованиях в Мадриде. Начиная с турнира в Индиан-Уэллс Коллинс провела 22 матча, в которых одержала 19 побед, уступив лишь первой ракетке мира Иге Швёнтек и дважды второй ракетке мира Арине Соболенко.

Таким образом, на втором турнире WTA 1000 подряд, в финале сыграют лидеры женского рейтинга Ига Швёнтек и Арина Соболенко. Теннисистки 11-й раз встретятся друг с другом (второй раз в этом сезоне). Польская теннисистка лидирует в этом противостоянии, одержав семь побед, обыграв в этом году Соболенко в финале турнира в Мадриде.

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