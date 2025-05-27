Ролан Гаррос. Калинина проведет матч первого круга во вторник

Опубликовано расписание матчей третьего игрового дня на Открытом чемпионате Франции
Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт
Court 13 | 2 запуск
Ангелина Калинина (Украина) – Элина Аванесян (Армения)
Court 4 | 2 запуск
Юлия Стародубцева/Анастасия Децюк (Украина/Чехия, Alt) – Эмелин Дартрон/Сара Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, WC)
Начало игрового дня запланировано на 12:00 по Киеву. С полным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
Также напомним, что матчи украинских теннисисток транслируются на платформе MEGOGO.
Фото: Getty Images.
btu.org.ua