Исторический прорыв. Каролина сняла проклятие в финалах Конференции

Произошло это в выездном поединке против Флориды Пантерс
В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли Каролина Гаррикейнс на выезде победила Флориду Пантерс со счетом 3:0 и сократила отставание в серии (1-3).
Каролина выиграла свой первый матч финала Конференции из последних 16-ти! В последний раз до этого Гаррикейнс победили Баффало в 2006 году (19 лет назад) в седьмом матче серии.
Интересным фактом является то, что в 2006 году Каролина выиграла Кубок Стэнли.
Голкипер Каролины Фредерик Андерсен совершил свой 5-й шатаут в карьере в матчах плейоф НХЛ.