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Хоккей

Исторический прорыв. Каролина сняла проклятие в финалах Конференции

Исторический прорыв. Каролина сняла проклятие в финалах Конференции

Getty Images/Global Images Ukraine

Произошло это в выездном поединке против Флориды Пантерс

В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли Каролина Гаррикейнс на выезде победила Флориду Пантерс со счетом 3:0 и сократила отставание в серии (1-3).

Каролина выиграла свой первый матч финала Конференции из последних 16-ти! В последний раз до этого Гаррикейнс победили Баффало в 2006 году (19 лет назад) в седьмом матче серии.

  • 2025: Каролина – Флорида 1:3
  • 2023: Каролина – Флорида 0:4
  • 2019: Каролина – Бостон 0:4
  • 2009: Каролина – Питсбург 0:4
  • 2006: Каролина – Баффало 4:3

    • Интересным фактом является то, что в 2006 году Каролина выиграла Кубок Стэнли.

    Голкипер Каролины Фредерик Андерсен совершил свой 5-й шатаут в карьере в матчах плейоф НХЛ.

    Исторический прорыв. Каролина сняла проклятие в финалах Конференции

    sport.ua

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