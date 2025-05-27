Исторический прорыв. Каролина сняла проклятие в финалах Конференции

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Произошло это в выездном поединке против Флориды Пантерс

В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли Каролина Гаррикейнс на выезде победила Флориду Пантерс со счетом 3:0 и сократила отставание в серии (1-3).

Каролина выиграла свой первый матч финала Конференции из последних 16-ти! В последний раз до этого Гаррикейнс победили Баффало в 2006 году (19 лет назад) в седьмом матче серии.

2025: Каролина – Флорида 1:3

2023: Каролина – Флорида 0:4

2019: Каролина – Бостон 0:4

2009: Каролина – Питсбург 0:4

2006: Каролина – Баффало 4:3

Интересным фактом является то, что в 2006 году Каролина выиграла Кубок Стэнли.

Голкипер Каролины Фредерик Андерсен совершил свой 5-й шатаут в карьере в матчах плейоф НХЛ.

sport.ua