Ролан Гаррос. Костюк и Русе не сыграют в парном разряде

Украинско-румынская пара не будет принимать участие в Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €2,849,000

Действующие чемпионки: Гауфф/Синякова (США/Чехия)

Сетка турнира: парный разряд

Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе снялись с парного турнира в Париже. Напомним, что вчера украинка уступила в своем стартовом матче в одиночном разряде, в котором встречалась с Сарой Бейлек.

Позднее в интервью Костюк сообщила, что не будет играть в парном разряде. В сетке ее и Русе заменил дуэт Эмили Апплтон/Ивонн Кавалье Реймерс (Великобритания/Испания).



Фото: Getty Images.

btu.org.ua