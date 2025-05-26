Алонсо: В этом году результаты не имеют значения

Фернандо Алонсо не финишировал в Монако из-за проблем с силовой установкой, но не особенно огорчён – испанец нацелен в будущее и надеется на серьёзный прогресс команды в 2026-м…

Фернандо Алонсо: «Знаете, я забуду о всех неудачах этого года, если в 2026-м выиграю гонку в Австралии. Борьба за шестое или седьмое место не имеет значения – для меня это ничего не изменит, но с переменами в регламенте в следующем году мы надеемся участвовать в борьбе за титул. Так что я не против, пусть хоть все гонки в этом году закончатся сходом – у нас другие цели.

Проблема с двигателем возникла на 15-м круге. Не работала ERS, электрическая часть, но в Монако мощность силовой установки не имеет решающего значения, поэтому я продолжал ехать в нормальном темпе и надеялся финишировать шестым. К сожалению, не удалось. В квалификации всё получилось, а в гонке мы упустили свой шанс. Нужно разобраться с причиной поломки и сделать так, чтобы это не повторилось.

Если бы я не заработал очков из-за нехватки скорости, контактов с другими машинами или касания стены – из-за своих ошибок, я был бы очень расстроен, но я чувствую, что выступаю на высоком уровне, поэтому я расслаблен и жду своего шанса».

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