Уимблдон. Юлия Стародубцева против Алисон ван Эйтванк в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева дебютирует в основной сетке Уимблдона и сыграет против бельгийской теннисистки Алисон ван Эйтванк. Поединок пройдет сегодня 1 июля третьим запуском на корте №10 (ориентировочное начало матча в 17:00 по киевскому времени)
Дата рождения: 12/02/2000 (24 года)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост:
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 129 (04/03/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 01.07.2024): 93/53
Призовые за карьеру: $291,404
Дата рождения: 26/03/1994 (30 лет)
Место рождения: Вильворде, Бельгия
Рост: 173 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 5 (2021 — Nur-Sultan; 2019 — Budapest, Tashkent; 2018 — Budapest)
Высший рейтинг WTA: 37 (13/08/2018)
Побед/Поражений за карьеру (на 01.07.2024): 391/267
Призовые за карьеру: $4,362,823
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Юлия Стародубцева
QR1: Анна Бондар (Венгрия, 9) 6:4, 6:0
QR2: Анастасия Тихонова (-) 6:1, 6:2
QRF: Мэдисон Инглис (Австралия, ALT) 6:4, 6:2
История на турнире
Юлия Стародубцева — 0/0 | Стародубцева впервые играет Уимблдоне.
Алисон ван Эйтванк — 9/9 | Ван Эйтванк 10-й раз стартует на Уимблдоне и 9-й раз в основной сетке. Свой лучший результат на турнире она показала в 2018 году, когда дошла до четвертого круга.
Выступления на траве (на 01/07/2024):
Юлия Стародубцева — 4/1 (4/1 в этом году)
Алисон ван Эйтванк — 54/33 (6/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Юлия Стародубцева — 17/14
Grand Slam — 6/2 | AO — R1, RG — R1
WTA 1000 — 1/1 | Рим — QR2
WTA 500 — 2/2 | Брисбен — QRF, Берлин — QRF
WTA 250 — 1/2 | Остин — QR2, Богота — R1
WTA 125 — 2/5 | Пуэрто-Вальярта — 1/4, Чарльстон — QR1, Сан-Луис Потоси — R1, Париж — R1, Бари — R1
ITF — 5/2 | Веро-Бич (W75) — 1/4, Оэйраш (W100) — 1/2
Алисон ван Эйтванк — 19/9
Grand Slam — 0/1 | RG — R1
WTA 250 — 0/1 | Хертогенбос — R1
WTA 125 — 1/1 | Гайба — R2
ITF — 18/6 | Альтенкирхен (W75) — Финал, Макон (W50) — R2, Круасси-Бобур (W75) — R2, Хамаммет (W35) — ТИТУЛ, Висбаден (W100) — QRF, Бостад (W35) — R2, Мадрид (W100) — R1, Сурбитон (W100) — ТИТУЛ
Последние 5 матчей:
Юлия Стародубцева — В, В, В, П, В
Алисон ван Эйтванк — П, В, П, В, В — последний матч провела на Итоговом турнире WTA.
Национальный фактор:
Юлия Стародубцева — 0/1 | Стародубцева впервые с 2017 года сыграет против теннисистки из Бельгии. Семь лет назад она проиграла Хелен Шолсен на турнире ITF в Египте.
Алисон ван Эйтванк — 9/9 | В этом году ван Эйтванк победила Анастасию Соболеву в квалификации турнира ITF в Висбадене.
Юлия Стародубцева сыграет 4-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. Пока украинка не смогла одержать победу на этом уровне.
Алисон ван Эйтванк проведет 280-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету — 127 побед (46%);
Юлия Стародубцева сыграет 3-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. В этом сезоне она также дебютировала на Australian Open и Roland Garros, где после успешной квалификации проигрывала в первом круге основной сетки.
Алисон ван Эйтванк сыграет свой 53-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету — 17 побед (33%).
Алисон ван Эйтванк 36-й раз стартует на турнире Grand Slam. Бельгийка 12 раз проходила во второй круг. На Уимблдоне она проиграла 5 из 8 сыгранных стартовых матчей, в том числе на двух последних турнирах: в 2021 году Элине Свитолиной, а в 2022 году — Эмме Радукану.
Победительница этого матча получит 93 000 фунтов стерлингов призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — 60 000 фунтов стерлингов призовых и 10 рейтинговых очков
Котировки букмекеров:
Компания GGbet считает небольшой фавориткой матча Алисон ван Эйтванк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,78. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент — 2,14.
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