Уимблдон. Юлия Стародубцева против Алисон ван Эйтванк в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева дебютирует в основной сетке Уимблдона и сыграет против бельгийской теннисистки Алисон ван Эйтванк. Поединок пройдет сегодня 1 июля третьим запуском на корте №10 (ориентировочное начало матча в 17:00 по киевскому времени)

Дата рождения: 12/02/2000 (24 года)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 129 (04/03/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.07.2024): 93/53

Призовые за карьеру: $291,404

Дата рождения: 26/03/1994 (30 лет)

Место рождения: Вильворде, Бельгия

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 5 (2021 — Nur-Sultan; 2019 — Budapest, Tashkent; 2018 — Budapest)

Высший рейтинг WTA: 37 (13/08/2018)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.07.2024): 391/267

Призовые за карьеру: $4,362,823

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Юлия Стародубцева

QR1: Анна Бондар (Венгрия, 9) 6:4, 6:0

QR2: Анастасия Тихонова (-) 6:1, 6:2

QRF: Мэдисон Инглис (Австралия, ALT) 6:4, 6:2

История на турнире

Юлия Стародубцева — 0/0 | Стародубцева впервые играет Уимблдоне.

Алисон ван Эйтванк — 9/9 | Ван Эйтванк 10-й раз стартует на Уимблдоне и 9-й раз в основной сетке. Свой лучший результат на турнире она показала в 2018 году, когда дошла до четвертого круга.

Выступления на траве (на 01/07/2024):

Юлия Стародубцева — 4/1 (4/1 в этом году)

Алисон ван Эйтванк — 54/33 (6/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Юлия Стародубцева — 17/14

Grand Slam — 6/2 | AO — R1, RG — R1

WTA 1000 — 1/1 | Рим — QR2

WTA 500 — 2/2 | Брисбен — QRF, Берлин — QRF

WTA 250 — 1/2 | Остин — QR2, Богота — R1

WTA 125 — 2/5 | Пуэрто-Вальярта — 1/4, Чарльстон — QR1, Сан-Луис Потоси — R1, Париж — R1, Бари — R1

ITF — 5/2 | Веро-Бич (W75) — 1/4, Оэйраш (W100) — 1/2

Алисон ван Эйтванк — 19/9

Grand Slam — 0/1 | RG — R1

WTA 250 — 0/1 | Хертогенбос — R1

WTA 125 — 1/1 | Гайба — R2

ITF — 18/6 | Альтенкирхен (W75) — Финал, Макон (W50) — R2, Круасси-Бобур (W75) — R2, Хамаммет (W35) — ТИТУЛ, Висбаден (W100) — QRF, Бостад (W35) — R2, Мадрид (W100) — R1, Сурбитон (W100) — ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева — В, В, В, П, В

Алисон ван Эйтванк — П, В, П, В, В — последний матч провела на Итоговом турнире WTA.

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева — 0/1 | Стародубцева впервые с 2017 года сыграет против теннисистки из Бельгии. Семь лет назад она проиграла Хелен Шолсен на турнире ITF в Египте.

Алисон ван Эйтванк — 9/9 | В этом году ван Эйтванк победила Анастасию Соболеву в квалификации турнира ITF в Висбадене.

Юлия Стародубцева сыграет 4-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. Пока украинка не смогла одержать победу на этом уровне.

Алисон ван Эйтванк проведет 280-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету — 127 побед (46%);

Юлия Стародубцева сыграет 3-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. В этом сезоне она также дебютировала на Australian Open и Roland Garros, где после успешной квалификации проигрывала в первом круге основной сетки.

Алисон ван Эйтванк сыграет свой 53-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету — 17 побед (33%).

Алисон ван Эйтванк 36-й раз стартует на турнире Grand Slam. Бельгийка 12 раз проходила во второй круг. На Уимблдоне она проиграла 5 из 8 сыгранных стартовых матчей, в том числе на двух последних турнирах: в 2021 году Элине Свитолиной, а в 2022 году — Эмме Радукану.

Победительница этого матча получит 93 000 фунтов стерлингов призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — 60 000 фунтов стерлингов призовых и 10 рейтинговых очков

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает небольшой фавориткой матча Алисон ван Эйтванк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,78. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент — 2,14.

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btu.org.ua