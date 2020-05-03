Элбон выиграл виртуальный Гран При Бразилии

Очередной этап в виртуальной Формуле 1 прошёл по весьма захватывающему сценарию – впрочем, гонки в Бразилии чаще всего именно такими и бывают. Подсчитать число обгонов, совершённых в борьбе за лидерство Шарлем Леклером и Александером Элбоном, просто невозможно – так много их было.

Поул на виртуальной трассе в Интерлагосе выиграл Стоффель Вандорн, в реальной жизни выступающий за Mercedes в Формуле E, со второй позиции стартовал гонщик Williams Джордж Расселл, а вот Леклер, которого все считали фаворитом, в квалификации был только шестым.

Но в первые же секунды после старта картина изменилась. Вандорн допустил ошибку, оказался за пределами трассы, и гонку возглавил Элбон, а Леклер переместился на второе место.

На третьем круге между ними началась борьба за лидерство, и Леклер опередил гонщика Red Bull Racing в 4-м повороте. Но Элбон не отставал, рассчитывая контратаковать, так что вернул себе первую позицию уже через круг.

Третьим ехал пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци, но после пяти кругов он проигрывал лидерам уже три с половиной секунды. Именно на пятом круге Леклер вновь опередил Элбона, хотя было ощущение, что ненадолго. Предчувствия такого рода незамедлительно сбылись, но, конечно, Шарль не сдавался, интервал между их машинами не превышал пяти десятых, и на 7-м круге монегаск в очередной раз вышел вперёд.

А чуть позади лидеров Расселл смог обогнать Джовинацци и ехал третьим. Итальянец откатился на 4-ю позицию, но его преследовал Эстебан Гутьеррес, а вплотную за ним ехал Николас Латифи, ещё один представитель Williams.

Практически на каждом круге Элбон и Леклер обменивались позициями, а иногда и не по одному разу, и после девяти кругов вперёд вновь вышел Шарль. Такому характеру борьбы способствовала конфигурация бразильской трассы, ведь на старт-финишной прямой тот, кто едет впереди, ничего не может противопоставить сопернику, использующему DRS.

Поэтому на 10-м круге вперёд вновь вышел Элбон, а на следующем Леклер вернул себе лидерство.

Тем временем Латифи опередил Джовинацци и уже было ехал четвёртым, но между их машинами произошло столкновение, после которого итальянец сошёл, а Латифи откатился на 13-ю позицию. Зато его напарнику досталось 3-я.

На 13-м круге Леклер совершил обязательный пит-стоп, вернулся на трассу 6-м и начал пробиваться вперёд. Элбон в боксы не торопился, пока оставаясь на трассе.

Рассел был на другой тактике и вскоре свернул на пит-лейн, так что Леклер уже ехал четвёртым и вёл преследование Лундгарда, выступавшего за Renault. На 15-м круге Шарль опередил датчанина, но тот ещё какое-то время держаться за Ferrari.

В этот момент Элбон и Лундгард свернули на пит-лейн, и Леклер вновь возглавил гонку, но Алекс выехал на трассу сразу позади него, а под конец круга даже опередил.

Разумеется, Леклер контратаковал, хотя ехал на более жёстких шинах, и уже после 4-го поворота вернул себе первую позицию. Упорнейшая борьба за лидерство продолжалась.

На 21-м круге Алекс вновь вышел вперёд и на этот раз ему удалось создать небольшой отрыв, что не позволило Шарлю воспользоваться DRS, но он довольно быстро сократил отставание до пяти десятых. И тут было объявлено, что Леклер получит 3-секундный штраф за несоблюдение пределов трассы, что резко снизило его шансы на победу.

Тем не менее, Леклер продолжал контратаковать, дуэль продолжалась, и на 28-м круге он опередил Элбона. Возможно, более мягкие шины на Red Bull начинали терять скорость. Но чтобы расчитывать на победу, Леклеру мало было выйти в лидеры – надо было создать преимущество, превышающее 3 секунды.

В очередной раз машина Ferrari возглавила гонку на 30-м круге, но Элбон быстро отыгрался. На следующем круге Шарль допустил ошибку, слегка ткнувшись в машину лидера, после чего опять вырвался вперёд. Было похоже, что борьба переходит в решающую фазу, когда в ход могут пойти силовые приёмы.

Разумеется, Элбон понимал, что его задача несколько проще, ему не столь важно было пересечь линию финиша первым – достаточно было не дать сопернику оторваться на 3 секунды. Но гонщик Red Bull не собирался этим довольствоваться и продолжал борьбу, поэтому на предпоследнем круге машины Red Bull и Ferrari вновь поменялись позициями.

В итоге именно Элбон первым пересёк линию финиша, второе место досталось Расселлу, а Леклер из-за штрафа оказался третьим. Четвёртое и пятое место заняли Вандорн и Эстебан Гутьеррес, дуэт гонщиков Mercedes.

«После финиша меня просто трясло – такой был уровень адреналина! – признался победитель гонки. – Мне было даже тяжелее, чем в реальных гонках. Прессинг невероятный. Шарль ехал очень быстро, и я даже удивился, ведь я использовал более мягкую резину, моя тактика была однозначно лучше, но он не отставал. Я даже начинал нервничать!»

«Это было здорово! Я получил настоящее удовольствие! – продолжил Леклер. – Сколько было обгонов, точно не знаю. 20? 35? Больше? Если честно, я не думал о штрафе, хотя понимал, что к моему результату прибавят 3 секунды. Всё равно надо было повеселиться от души, поэтому я продолжал бороться с Алексом и совершать обгоны, хотя понимал, что Джордж постепенно приближается, и мне даже второе место не достанется. Главное, я прекрасно провёл время!

Конечно, это совсем не то, что реальные гонки, но в нынешних обстоятельствах всё равно нет ничего лучше. Мы с Алексом и Джорджем соперничали ещё в молодёжных категориях, так что сейчас мы просто веселимся, занимаясь любимым делом!»