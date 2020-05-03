Монтойя и Фернандес одержали победы в кибергонках

Ветераны автоспорта Хуан-Пабло Монтойя и Адриан Фернадес одержали победы в Гонках Легенд, проходивших на виртуальной трассе в Сепанге. Но сегодняшний этап этой серии интересен ещё и тем, что на нём в киберспорте дебютировал Себастьян Феттель.

Участники Гонки Легенд пилотировали машины Brabham BT44B образца 1975 года, при этом использовался симулятор rFactor 2.

Квалификацию выиграл Дженсон Баттон, опередивший Эмануэле Пирро всего на 0,028 секунды, однако чемпиону мира 2009 года не удалось избежать хаоса, возникшего на первом круге – он столкнулся с машинами Пирро и Яна Магнуссена, атаковавшими его во втором повороте. Из-за этого Баттон сразу потерял более десяти позиций.

В лидеры вышел Энди Приоль, которого преследовал Дарио Франкитти, но им тоже не удалось избежать взаимного столкновения, после чего первая позиция досталась Монтойе. И с этого момента колумбиец контролировал ход гонки.

Вторым ехал Джейсон Плато, обладатель двух чемпионских титулов в британском туринге. Но вскоре его опередил Витантонио Лиуцци, бывший гонщик Формулы 1, а на третью позицию, воспользовавшись ошибками нескольких соперников, вновь пробился Баттон.

На предпоследнем круге Дженсон опередил Лиуцци в первом повороте, причём итальянцу не удалось удержаться и на втором месте: в последнем повороте его машину развернуло в ходе дуэли с Пирро.

Именно Пирро поднялся на третью ступень подиума, вторым стал Баттон, а Монтойя отпраздновал победу.

Себастьян Феттель в своей дебютной гонке финишировал 15-м, по дороге пару раз став участником инцидентов, но из-за реверсивного порядка старта во второй гонке оказался на седьмой стартовой позиции.

Воспользовавшись завалом в 1-м повороте, Феттель вышел на 4-ю позицию, затем на 3-ю, но не смог удержать машину на трассе, после чего переместился в конец пелотона. В итоге он финишировал 12-м, но приобрёл новый для себя опыт, что позволит ему более успешно выступать в виртуальных гонках в дальнейшем.

А с поула во втором заезде стартовал Адриан Фернандес и довёл гонку до победы. Вторым финишировал Даррен Тёрнер, третьим – Пирро, четвёртое место занял Петер Сольберг, чемпион мира по ралли 2003 года. Замкнул первую пятёрку Монтойя, подтвердив свою неизменно высокую гоночную подготовку.