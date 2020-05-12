В Ferrari подтвердят уход Феттеля в ближайшее время

По информации Auto Motor und Sport, в ближайшее время в Ferrari подтвердят расставание с Себастьяном Феттелем. Переговоры о продлении истекающего в этом году контракта не принесли результата, Себастьян не согласился на более скромные условия, предложенные ему Скудерией, сделавшей ставку на Шарля Леклера.

В прошлом году в Ferrari подписали с Леклером пятилетний контракт, ясно обозначив свои планы на будущее. По слухам, Феттелю был предложен сначала однолетний, потом двухлетний контракт с серьёзным сокращением зарплаты, но условия не устроили немца.

Дождёмся официального подтверждения. В числе кандидатов на вакансию в Ferrari называют Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо.