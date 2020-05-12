Вторник, 12 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Ferrari подтвердят уход Феттеля в ближайшее время
Автоспорт

В Ferrari подтвердят уход Феттеля в ближайшее время

AdminНет комментариев
Добавлено

По информации Auto Motor und Sport, в ближайшее время в Ferrari подтвердят расставание с Себастьяном Феттелем. Переговоры о продлении истекающего в этом году контракта не принесли результата, Себастьян не согласился на более скромные условия, предложенные ему Скудерией, сделавшей ставку на Шарля Леклера.

В прошлом году в Ferrari подписали с Леклером пятилетний контракт, ясно обозначив свои планы на будущее. По слухам, Феттелю был предложен сначала однолетний, потом двухлетний контракт с серьёзным сокращением зарплаты, но условия не устроили немца.

Читайте также:  Ален Прост: Мы хотели бы сохранить состав

Дождёмся официального подтверждения. В числе кандидатов на вакансию в Ferrari называют Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Требования к журналистам будут не менее строгими

Тревор Карлин: У меня очень хорошая интуиция

Хельмут Марко: Мы хотим сохранить Хорнера

Хэмилтон: Я и сам уже думал о перерыве

В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий

Закрыть