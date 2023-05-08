Гран При Майами: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Майами…

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Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию в Майами, Серхио Перес завоевал третий поул в карьере, второй в сезоне и первый не в Джидде.

Второе место Фернандо Алонсо – его лучший результат с Канады’22, но в этом году испанец уже стартовал с первого ряда – в Джидде он квалифицировался третьим и поднялся на одно место за счёт штрафа соперника.

Карлос Сайнс квалифицировался третьим, впервые попав в тройку лучших в этом сезоне.

Кевин Магнуссен занял четвертое место и впервые в истории Haas F1 стартовал в четверке лучших в Гран При. В прошлом году он стартовал с поула в спринте в Бразилии и в первой четвёрке в спринте в Имоле. Впервые в этом сезоне Кевин опередил напарника и впервые вышел в финал квалификации.

Пятое место Пьера Гасли – его лучший результат в этом сезоне.

Макс Ферстаппен квалифицировался девятым. С девятого места никто не побеждал со времен Ники Лауды во Франции’84 года в Дижоне.

Десятое место Валттери Боттаса – его лучший результат в сезоне и первое попадание Alfa Romeo в финал квалификации.

Квалифицировавшись 13-м, Льюис Хэмилтон впервые после прошлогоднего Гран При Эмилии-Романьи не смог пройти в финал квалификации. Это его худший результат на всех квалификациях в США.

Впервые после Бразилии’18 обе машины McLaren выбыли в первой части квалификации.

Гонка

Выиграв Гран При Майами, Макс Ферстаппен одержал третью победу в сезоне и 38-ю в карьере, сравнявшись с Себастьяном Феттелем по числу побед за Red Bull Racing. Следующий в рейтинге по числу побед – Айртон Сенна с 41-й победой.

По числу подиумов за карьеру Макс уже превзошёл Айртона – у бразильца их было 80, у голландца теперь 82 подиума. Следующий в рейтинге – Фернандо Алонсо с 101 подиумом.

Ферстаппен стал пятым гонщиком в истории Формулы 1, выигравшим гонку после старта с девятого места, после Ники Лауды во Франции’84, Джоди Шектера в Канаде’77? Джона Сертиза в Италии’67 и Мориса Трентиньяна в Монако’55.

Финишировав вторым, Серхио Перес в 30-й раз за карьеру поднялся на подиум. Это третий подиум мексиканца в сезоне и 20-й в составе Red Bull Racing.

В Майами Red Bull Racing завоевала 26-й победный дубль в своей истории. Ближайший соперник в рейтинге – Williams с 33 победными дублями, вероятно, будет повержен уже в этом сезоне. Williams на это понадобилось 23 года, Red Bull – 14 лет.

Третье место Фернандо Алонсо – самая частая его позиция в этом году. Четвёртый раз в сезоне и 102-й за карьеру испанец финишировал в тройке лучших. Ближайший ориентир в рейтинге – Кими Райкконен со 103 подиумами.

Четвёртое место Джорджа Расселла – повторение его лучшего результата в сезоне, в Джидде он тоже был четвёртым.

Карлос Сайнс финишировал в Майами пятым, повторив результат гонки в Баку. Это 107-я в гонка, в которой он заработал очки. Ближайший соперник – Макс Ферстаппен со 134 результативными гонками, но в ближайшее время догнать его испанцу будет очень непросто.

Во второй гонке подряд Льюис Хэмилтон финишировал шестым, повторив свой худший результат в сезоне. Это повторение худшего результата Льюиса во всех Гран При на территории США после шестого места на прошлогоднем Гран При Майами.

Финишировав седьмым, Шарль Леклер перешёл рубеж 900 очков за карьеру.

Восьмое место Пьера Гасли – его лучший результат в сезоне.

Финишировав девятым, Эстебан Окон заработал очки в 70-м гран При за карьеру.

Десятое место Кевина Магнуссена – повторение его лучшего результата в сезоне.